FOTO Draga Tonka jesi li i ti na Ozempicu? Evo što je voditeljica odgovorila i otkrila je koliko je izgubila kilograma

- Draga Tonka,da li si i ti na Ozempicu? Malo čudno svi mršave i dobivaju istu figuru, jer kao zdravstveni radnik znam da se ne može tako smršaviti vježbanjem i prehranom. Za to ipak treba više vremena - napisala je pratiteljica ispod Antonijine objava.
- A ne ne, sad ću vam objasniti. Jako dugo skidam - godinu dana i nije to nešto previše kila oko 11-12 kg. To vam je kila mjesečno, da skidam išta sporije bila bi se udebljala. Tako da to nije ni brzo ni naglo. Vjerujte mi, skidanje je moja tema. - napisala je Antonija.
U nastavku je dodala: - Stvar je samo kad tek krećete skidati se ništa ne vidi, a kad skinete se vidi svaka sljedeća skinuta kila. Plus, malo drugačija odjeća. Ja vam nisam primjer brzog skidanja jer se non stop mučim i to poprilično duge periode. Nisam tu neki junak samo je jednostavno tako.