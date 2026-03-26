Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BORBA ZA VLAST

Vance stiže u Budimpeštu tik prije izbora: Trump otvoreno staje uz Orbana

U.S. President Trump meets with Hungary's Prime Minister Orban at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
26.03.2026.
u 00:05

U utorak je Trump objavio još jednu izjavu podrške na Truth Socialu, pozivajući Mađare da "izađu i glasaju za Viktora Orbana".

Američki potpredsjednik JD Vance trebao bi posjetiti Mađarsku 7. i 8. travnja, rekla su u srijedu dva izvora upoznata s planom, uoči onoga što bi mogli biti najteži izbori za desničarskog premijera Viktora Orbana od preuzimanja vlasti 2010. godine.

Vanceovo putovanje trebalo bi biti znak podrške Orbanu u vrijeme kada većina anketa pokazuje da aktualni premijer zaostaje za izazivačem desnog centra. Izbori će se održati 12. travnja.

Plan posjeta mogao bi se promijeniti zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, upozorio je jedan od izvora, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Američki državni tajnik Marco Rubio u veljači je bio u Budimpešti. Orban se bori sa slabim gospodarstvom, šokom cijena energije i suparnikom koji se smatra održivom alternativom.

Jedan od Trumpovih najbližih saveznika u Europi dugo je u sukobu s Europskom unijom oko niza pitanja, uključujući Ukrajinu. Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne veze s Moskvom, odbija slati oružje Ukrajini i kaže da se Kijev nikada neće moći pridružiti bloku.

Trump ga je podržao prošli mjesec, nazvavši ga "istinski snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama. U utorak je Trump objavio još jednu izjavu podrške na Truth Socialu, pozivajući Mađare da "izađu i glasaju za Viktora Orbana".

Ključne riječi
Izbori Mađarska Donald Trump Viktor Orban JD Vance

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!