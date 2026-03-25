Netko je za samo 2 eura osvojio više od 130 tisuća eura

U večerašnjem izvlačenju 24. kola igre Loto 7 izvučena je kombinacija brojeva 6, 8, 15, 24, 25, 26 i 33, uz dopunski broj 21. Upravo je ta kombinacija jednom igraču donijela dobitak 6+1 u iznosu od 130.918,86 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Put Gaja 40 u Supetru. Prema dostupnim informacijama, sretnik je uplatio dvije kombinacije igre Loto 7, a s uloženih svega 2 eura osvojio je iznos od 130.918,86 eura.

Novo izvlačenje igre Loto 7 na rasporedu je u subotu, 28. ožujka 2026. godine, a procijenjeni iznos glavnog dobitka trenutačno se penje na 1.100.000,00 eura.