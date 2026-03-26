Stižu velike promjene za lovce: Donosimo detalje što se sve mijenja, uvodi se i jedna nova obveza

Na e-savjetovanju s javnošću je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu koji donosi važne novosti. Jedna od bitnijih izmjena odnosi se na sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim površinama i u prometu, a sad će to rješavati po uzoru na modele u većini država članica Europske unije.



Dosadašnje zakonsko rješenje dovelo je do neujednačene sudske prakse, što je u najvećem broju slučajeva rezultiralo dugotrajnim sudskim procesima neizvjesnog ishoda, a na kraju su štetu najčešće morali podmirivati ovlaštenici prava lova, odnosno lovačka društva. Kako ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ovlaštenik prava lova na cestama je onemogućen u provedbi mjera kojima bi utjecao na to da do šteta i ne dođe pa su lovačka društva dovedena u nezavidan položaj, suočena s visokim odštetama i zateznim kamatama. "Nezavidnoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem lovišta, odnosno nametanje visokih polica osiguranja. Svime navedenim došlo se do izgledne situacije da pod prijetnjom svega navedenoga dođe do mogućeg gašenja mnogih lovačkih udruga i povrata lovišta", navode u Ministarstvu, koje od 2018. godine financira jedinstvenu policu osiguranja, a od 2022. naknadu za štetu nastalu naletom vozila na divljač putem Hrvatskog lovačkog saveza.