IZMJENE ZAKONA U LOVSTVU

Stižu velike promjene za lovce: Donosimo detalje što se sve mijenja, uvodi se i jedna nova obveza

Autor
Ivica Beti
26.03.2026.
u 06:04

Dosadašnje zakonsko rješenje dovelo je do neujednačene sudske prakse, što je u najvećem broju slučajeva rezultiralo dugotrajnim sudskim procesima neizvjesnog ishoda, a na kraju su štetu najčešće morali podmirivati ovlaštenici prava lova, odnosno lovačka društva

Na e-savjetovanju s javnošću je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu koji donosi važne novosti. Jedna od bitnijih izmjena odnosi se na sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim površinama i u prometu, a sad će to rješavati po uzoru na modele u većini država članica Europske unije.

Dosadašnje zakonsko rješenje dovelo je do neujednačene sudske prakse, što je u najvećem broju slučajeva rezultiralo dugotrajnim sudskim procesima neizvjesnog ishoda, a na kraju su štetu najčešće morali podmirivati ovlaštenici prava lova, odnosno lovačka društva. Kako ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ovlaštenik prava lova na cestama je onemogućen u provedbi mjera kojima bi utjecao na to da do šteta i ne dođe pa su lovačka društva dovedena u nezavidan položaj, suočena s visokim odštetama i zateznim kamatama. "Nezavidnoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem lovišta, odnosno nametanje visokih polica osiguranja. Svime navedenim došlo se do izgledne situacije da pod prijetnjom svega navedenoga dođe do mogućeg gašenja mnogih lovačkih udruga i povrata lovišta", navode u Ministarstvu, koje od 2018. godine financira jedinstvenu policu osiguranja, a od 2022. naknadu za štetu nastalu naletom vozila na divljač putem Hrvatskog lovačkog saveza.

Ključne riječi
životinje lovišta novi zakon David Vlajčić lovci

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

