LJUBAV KOJA TRAJE

Svjetski poznati Hrvat u tajnosti je oženio domaću voditeljicu: Poručio joj je ono što bi svaka žena voljela čuti

Jedan od naših najuspješnijih sportaša, Goran Ivanišević, i poznata voditeljica Nives Ivanišević godinama svoju ljubav čuvaju daleko od javnosti. Ipak, legendarni tenisač sada je javno uputio supruzi riječi koje su dirnule mnoge

Legendarni tenisač Goran Ivanišević desetljećima plijeni pažnju, no privatni život nastoji držati podalje od reflektora. Ipak, sada je uputio emotivnu poruku supruzi Nives Ivanišević. - Zbilja imam prekrasnu ženu koja je jedna velika podrška jer ovo s čime se ja bavim nije lako, dosta putujem, dosta me nema i bez njezine podrške ne bih to mogao raditi ovako kako radim i da budem miran, da znam da je sve u redu i zbilja joj hvala na tome - poručio je pobjednik Wimbledona u razgovoru za IN Magazin. Njegove riječi odjeknule su kao poruka kakvu bi svaka žena voljela čuti.

Njihova priča razvijala se polako. Iako su se sreli još 2011., sudbina ih je spojila tek nekoliko godina kasnije. Da se između Gorana i poznate voditeljice rodila ljubav, počelo se nagađati krajem 2016., kada je teniski as često viđan u zagrebačkom naselju Bundek, gdje je Nives živjela. Detalje je otkrila jedna fotografija koju je Nives objavila, a na kojoj se u kutu naziralo Goranovo lice. Zajedno su dočekali Novu godinu u Dohi, a na Nivesinoj ruci ubrzo je zasjao i zaručnički prsten.

Unatoč interesu javnosti, par je intimu odlučio sačuvati za sebe. Ljubav su okrunili brakom u potpunoj tajnosti 15. prosinca 2017. godine na ceremoniji u Zagrebu, u najužem krugu obitelji i prijatelja. Vijest su potvrdili tek deset dana kasnije, na Božić, kada je Nives na Instagramu objavila fotografiju uz stihove pjesme Petra Graše 'Ako te pitaju', čime je svima na suptilan način dala do znanja da su uplovili u bračnu luku.

Tri mjeseca nakon vjenčanja otkrili su da čekaju prinovu, a u rujnu 2018. stigao im je sin Oliver. Goran iz prijašnjeg braka s Tatjanom Dragović ima kćer Amber i sina Emanuela. Premda je između supružnika 11 godina razlike, to im nikada nije bila prepreka, a njihov odnos, temeljen na povjerenju i podršci, danas slovi kao jedan od najskladnijih na domaćoj sceni.
Goran Ivanišević Nives Ivanišević showbiz

