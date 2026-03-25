U Hrvatsku stiže jedno od najcjenjenijih mesa na svijetu, EU potpisao dugoočekivani sporazum: 'I cijene će biti niže'

Australija i Europska unija u utorak su potpisale dugo očekivani trgovinski sporazum, čiji su pregovori trajali čak osam godina, a kojim se ukida više od 99 posto carina na robu iz EU-a te gotovo sve carine na izvoz australskih kritičnih minerala. Uz trgovinski dio, dvije strane potpisale su i sporazum o jačanju sigurnosne i obrambene suradnje, čime dodatno produbljuju međusobne odnose.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je kako, unatoč geografskoj udaljenosti, EU i Australija dijele sličan pogled na svijet. “S ovim dinamičnim novim partnerstvima u području sigurnosti, obrane i trgovine, postajemo još bliži”, poručila je. Sporazum bi trebao donijeti značajne gospodarske koristi. Europske tvrtke godišnje će uštedjeti oko milijardu eura na carinama, dok se očekuje da će izvoz EU-a u Australiju porasti do 33 posto u sljedećem desetljeću. S druge strane, australski premijer Anthony Albanese procijenio je da će sporazum australskom gospodarstvu donositi oko 10 milijardi australskih dolara godišnje.

Posebno važan segment sporazuma odnosi se na kritične minerale, gdje EU nastoji smanjiti ovisnost o Kini. Nakon što je Peking uveo ograničenja na izvoz određenih ključnih sirovina, Bruxelles traži pouzdanije partnere, a Australija se nameće kao jedan od ključnih dobavljača. Von der Leyen naglasila je kako “ne smijemo biti previše ovisni o jednom dobavljaču za tako važne resurse”, dodajući da je upravo zato partnerstvo s Australijom ključno. Sporazum također odražava sve veći angažman EU-a u indo-pacifičkoj regiji, nakon nedavno sklopljenih trgovinskih sporazuma s Indonezijom i Indijom.

U sektoru usluga, europske tvrtke dobit će bolji pristup australskom tržištu telekomunikacija i financijskih usluga. Kako piše The Independent u poljoprivredi, Australija će odmah ukinuti carine na europsko vino, pjenušavo vino, voće, povrće i čokoladu, dok će se carine na sireve postupno ukidati tijekom tri godine. Međutim, jedan od najosjetljivijih dijelova pregovora ponovno se odnosio na crveno meso. EU će otvoriti dvije kvote za uvoz australske govedine u ukupnom iznosu od 30.600 tona, pri čemu će oko 55 posto te količine ulaziti bez carine. Ipak, pristup tržištu bit će postupan, početne količine bit će znatno niže i povećavat će se tijekom deset godina.

Unatoč postignutom dogovoru, sporazum je izazvao nezadovoljstvo među poljoprivrednicima na obje strane. Australski farmeri ocijenili su da im nije osiguran dovoljno velik pristup europskom tržištu, nazivajući uvjete “ispod očekivanja”. S druge strane, europski poljoprivrednici strahuju da bi čak i ograničeni uvoz mogao dodatno pritisnuti domaću proizvodnju, koja se već suočava s konkurencijom iz drugih trgovinskih sporazuma. Dodatne kontroverze izaziva i činjenica da će australski proizvođači pjenušavog vina morati prestati koristiti naziv “prosecco” za svoje proizvode deset godina nakon stupanja sporazuma na snagu, čime EU štiti oznake zemljopisnog podrijetla.

Trgovinska razmjena između EU-a i Australije već je značajna, europske tvrtke su 2025. izvezle robu u vrijednosti od 37 milijardi eura, dok je izvoz usluga 2023. dosegao 28 milijardi eura. EU je ujedno jedan od najvećih investitora u Australiji i jedan od njezinih najvažnijih trgovinskih partnera. Osim gospodarskog aspekta, sporazum uključuje i jačanje sigurnosne suradnje, uključujući razmjenu obavještajnih podataka te zajedničku borbu protiv globalnih prijetnji poput terorizma i online radikalizacije.

Ipak, konačna primjena sporazuma još nije zajamčena. Potrebna je ratifikacija u Europskom parlamentu, što bi moglo potrajati i do dvije godine. U međuvremenu, postoje spekulacije da bi snažan otpor poljoprivrednih lobija, osobito u Europi, mogao utjecati na konačni ishod.