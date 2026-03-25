FOTO Hrvati obožavaju ove rabljene automobile: Pogledajte tko se našao među najtraženijima
Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj i tijekom 2025. ostalo je vrlo aktivno, a kupci se i dalje najviše usmjeravaju na vozila koja nude najbolji omjer cijene, starosti i kilometraže. Prema podacima Njuškala, najveći interes bilježe automobili stari između sedam i deset godina, s prosječno 125.000 do 130.000 prijeđenih kilometara.
Prosječna starost vozila u oglasima smanjena je s 11 na 10 godina, dok je prosječna tražena cijena porasla na 22.800 eura, što je oko 13 posto više nego godinu ranije. Ipak, najveći interes kupaca i dalje je usmjeren prema cjenovno pristupačnijim vozilima, s prosječnom traženom cijenom oko 18.000 eura.
Promjene su vidljive i u strukturi ponude. Udio benzinskih vozila porastao je na 35 posto, dok dizelski modeli i dalje dominiraju s udjelom od 61 posto. Blagi rast bilježe i hibridi, kao i vozila s automatskim mjenjačem, čiji je udio povećan u odnosu na prethodnu godinu.