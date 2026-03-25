FOTO Hrvati obožavaju ove rabljene automobile: Pogledajte tko se našao među najtraženijima

Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj i tijekom 2025. ostalo je vrlo aktivno, a kupci se i dalje najviše usmjeravaju na vozila koja nude najbolji omjer cijene, starosti i kilometraže. Prema podacima Njuškala, najveći interes bilježe automobili stari između sedam i deset godina, s prosječno 125.000 do 130.000 prijeđenih kilometara.
Foto: Unsplash
Prosječna starost vozila u oglasima smanjena je s 11 na 10 godina, dok je prosječna tražena cijena porasla na 22.800 eura, što je oko 13 posto više nego godinu ranije. Ipak, najveći interes kupaca i dalje je usmjeren prema cjenovno pristupačnijim vozilima, s prosječnom traženom cijenom oko 18.000 eura.
Na vrhu ljestvice najtraženijih marki i dalje je Volkswagen, a slijede BMW, Mercedes i Audi.
Sličan poredak vidi se i u ponudi, gdje Volkswagen prednjači po broju oglasa, ispred BMW-a, Audija i Renaulta. Među najgledanijim modelima ističu se Volkswagen Golf 7, Renault Clio i BMW Serije 3.
OGLAS
Sve veći interes bilježe i Nissan Qashqai te Volkswagen Tiguan. Nissan Qashqai bilježi porast od oko 30 posto, dok je interes za Volkswagen Tiguan porastao za više od 40 posto.
Promjene su vidljive i u strukturi ponude. Udio benzinskih vozila porastao je na 35 posto, dok dizelski modeli i dalje dominiraju s udjelom od 61 posto. Blagi rast bilježe i hibridi, kao i vozila s automatskim mjenjačem, čiji je udio povećan u odnosu na prethodnu godinu.
U oglasima se sve češće pojavljuju i modeli iz premium i električnog segmenta, poput BMW-ovih M izvedbi, Tesle ili Audija Q4 e-tron, što upućuje na postupno širenje interesa kupaca i u tom smjeru.
Na suprotnim krajevima tržišta nalaze se luksuzni modeli poput Lamborghinija Revuelto, Rolls-Roycea Ghost i Ferrarija 812 Superfast
OGLAS
Među najpovoljnijima su stariji modeli poput Citroëna C2, Renaulta Megane Classic i Opel Vectre.
