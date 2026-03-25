VIDEO Bartulica: Ne vidim ništa pozitivno u Trumpovu ratu u Iranu, skloniji sam stavu pape

Stjepo Bartulica, europarlamentarac iz redova stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), u kratkom razgovoru za VečernjiTV u hodnicima Europskog parlamenta u Bruxellesu govori o svom osjećaju razočaranosti u američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog pokretanja rata protiv Irana.

• Osjećate li da je Trump ipak iznevjerio, izdao obećanje koje je dao američkim biračima da neće pokretati ratove kao što je ovaj kojeg je pokrenuo i kojeg i dalje vodi?

- Da, tada sam mislio, a i dalje mislim, da je svakako bolji izbor u odnosu na Kamalu Harris. Međutim, ovaj rat je iznenadio mnoge. Dakle, on je više puta sebe prezentirao kao predsjednika mira, mirotvorca, nekog koji neće izložiti Ameriku novim avanturama, pogotovo na Bliskom istoku. Tako da mislim da je podcijenio Iran. Kad bih morao između dva Amerikanca birati, svakako sam skloniji stavu pape Lava XIV. Ne vidim ništa pozitivno iz ovog rata protiv Irana.

• Dobro, ali na eksplicitno pitanje je li on iznevjerio svoje birače i svoje simpatizere, kako odgovarate?

- Po onome što se događa na unutarnjem planu u Americi, vidi se već da su nastale ozbiljne pukotine unutar MAGA pokreta, nečega što je sam Trump gradio godinama. To ga treba zabrinjavati. Neki koji su ga zagovarali postali su javni kritičari ovog rata i mislim da imaju jake argumente. Jer, pobijedio je velikim dijelom na izborima jer je obećao da neće Ameriku izložiti novim ratovima. Mnogi su mu vjerovali i, evo, rekao bih da je ovaj rasplet mnoge iznenadilo.

• Zbog čega mislite da je on tako duboko promijenio svoj stav i ušao u ovaj rat? Slažete li se s interpretacijama da je izraelski premijer Netanyahu zapravo nagovorio i uvukao u taj rat?

- Teško mi je reći koji je glavni razlog. Mislim da ne smijemo potcijeniti utjecaj Izraela. Izrael već preko četrdeset godina traži promjenu režima u Teheranu. To nije ništa novo. Međutim, činilo mi se nakon Venezuele da će Trump ipak biti suzdržan oko ovakvih pokušaja da svrgava stranu vlast. Američko iskustvo, podsjetit ću, od 2000-ih na ovamo je vrlo negativno u tom dijelu svijeta, na Bliskom istoku. Nisu postigli ama baš ništa ni u Iraku, ni u Afganistanu. Ni Obama s takozvanim Arapskim proljećem. Sve je bilo teže nakon toga nego prije. Čudi me što se odlučio na ovo. Dugo će se raspravljati zbog čega. Mislim da treba sve sve napore uložiti da što prije ovo prestane. Hrvatski je interes svakako da ovaj rat ne eskalira.

• Mislite li da Trump zna kako izaći iz ove situacije? Bilo mu je lakše, čini se, započeti rat nego što je završiti. Što ako ga pokušaj završetka ovog rata odvede i u to da zapovijedi neku vrstu kopnene invazije?

- O tome se široko špekulira, dakle, šalje kontingent marinaca tamo. Ali, ovo što ste rekli načelno treba ponoviti: da je puno lakše otvoriti ratni sukob nego ga završiti. Amerikanci su u Iraku brzo došli do Bagdada, ali nisu brzo otišli iz Iraka. Dugo su tamo bili. Tako i u Afganistanu. Ovaj pokušaj s "nation building" je završio tragično. Američka vojska, bez obzira na tehnološke prednosti i snagu koja ona ima, što je neupitno, uglavnom ne postiže... Objektivno govoreći, ne postiže nešto na duži rok. Tako da sam vrlo skeptičan i nije nikako dobro ni za Ameriku, ni za Evropu, pa svakako ni za Iran da ovaj rat potraje. Mislim da treba sve učiniti da se što prije krene s razgovorima.