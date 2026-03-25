Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Odbacuju se navodi o pritiscima na EPPO i potvrđuje puna potpora radu Ureda

Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.03.2026.
u 19:24

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije reagiralo je na intervju glavne europske tužiteljice Laure Kövesi koji je dala europskoj mreži Euroactiv. 'Odlučno odbacujemo sve zlonamjerne navode o napadima na delegirane europske tužitelje ili postojanju dezinformacijske kampanje u Republici Hrvatskoj', navode u priopćenju. 

Podsjetili su i da je Hrvatska bila među prvih 17 država članica EU koje su prihvatile mehanizam pojačane suradnje. 'U proteklih 6 godina u zakonodavnom, infrastrukturnom i financijskom smislu kontinuirano osiguravamo sve uvjete za učinkovit rad europskih delegiranih tužitelja u Hrvatskoj', naglašavaju.  'Od zakonodavstva do infrastrukture i financijske potpore, hrvatska Vlada učinila je sve kako bi osigurala učinkovit rad europskih delegiranih tužitelja u Hrvatskoj', istaknuo je ministar Damir Habijan.

Iz Ministarstva napominju da su u 2024. godini izmijenili Zakon o provedbi EPPO Uredbe kako bi dodatno poboljšali neke aspekte rada EPPO-a u Hrvatskoj, posebno u pogledu socijalnih doprinosa i beneficiranog radnog staža za delegirane tužitelje. U početku rada EPPO-a imali su 2 delegirana tužitelja, broj delegiranih tužitelja postupno je povećan na 6. 'Trenutno, osim ovih 6 delegiranih tužitelja, ured EPPO-a u Zagrebu ima 12 članova dodatnog osoblja. Hrvatska po broju delegiranih europskih tužitelja
ulazi u skupinu zemalja s većim brojem tužitelja i osoblja, po kriteriju veličine zemlje', navode. 

Podsjećaju i da su u listopadu 2022. hrvatska policija i EPPO potpisali Sporazum o suradnji i pristupu podacima vezanim uz
otkrivanje i kazneni progon kaznenih djela, a u cilju što učinkovitije operativne suradnje odredili su policijske službenika na svim
razinama koji se uključuju u rad na predmetima EPPO-a. 'Osim što smo osigurali uvjete za učinkovit rad EPPO-a, posebno
ističemo da se institucije u Hrvatskoj ne miješaju, ne rade pritisak i ne sudjeluju u navodnim napadima ili dezinformacijskim kampanjama protiv delegiranih europskih tužitelja. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nema nikakvih saznanja o takvim događajima, a ničim potkrijepljene navode o njihovom postojanju smatra neodgovornim postupanjem koji ne doprinosi međusobnom povjerenju i dosadašnjoj dobroj suradnji Hrvatske i EPPO-a', ističu u priopćenju. 

Za kraj, napominju da svako kazneno djelo, bez obzira je li počinjeno na štetu financijskih interesa EU ili državnog proračuna Republike Hrvatske, treba istražiti i procesuirati, a nadležna tijela u svom radu moraju biti samostalna i neovisna. 'Podržavamo rad EPPO-a i držimo kako financijske interese Europske unije treba štititi bez iznimke i pritisaka, te u skladu s Uredbom i načelom međusobne suradnje', zaključuju iz Ministarstva. 
Laura Kövesi EPPO optužbe ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne trasformacije

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!