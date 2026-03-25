Odbacuju se navodi o pritiscima na EPPO i potvrđuje puna potpora radu Ureda

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije reagiralo je na intervju glavne europske tužiteljice Laure Kövesi koji je dala europskoj mreži Euroactiv. 'Odlučno odbacujemo sve zlonamjerne navode o napadima na delegirane europske tužitelje ili postojanju dezinformacijske kampanje u Republici Hrvatskoj', navode u priopćenju.

Podsjetili su i da je Hrvatska bila među prvih 17 država članica EU koje su prihvatile mehanizam pojačane suradnje. 'U proteklih 6 godina u zakonodavnom, infrastrukturnom i financijskom smislu kontinuirano osiguravamo sve uvjete za učinkovit rad europskih delegiranih tužitelja u Hrvatskoj', naglašavaju. 'Od zakonodavstva do infrastrukture i financijske potpore, hrvatska Vlada učinila je sve kako bi osigurala učinkovit rad europskih delegiranih tužitelja u Hrvatskoj', istaknuo je ministar Damir Habijan.

Iz Ministarstva napominju da su u 2024. godini izmijenili Zakon o provedbi EPPO Uredbe kako bi dodatno poboljšali neke aspekte rada EPPO-a u Hrvatskoj, posebno u pogledu socijalnih doprinosa i beneficiranog radnog staža za delegirane tužitelje. U početku rada EPPO-a imali su 2 delegirana tužitelja, broj delegiranih tužitelja postupno je povećan na 6. 'Trenutno, osim ovih 6 delegiranih tužitelja, ured EPPO-a u Zagrebu ima 12 članova dodatnog osoblja. Hrvatska po broju delegiranih europskih tužitelja

ulazi u skupinu zemalja s većim brojem tužitelja i osoblja, po kriteriju veličine zemlje', navode.

Podsjećaju i da su u listopadu 2022. hrvatska policija i EPPO potpisali Sporazum o suradnji i pristupu podacima vezanim uz

otkrivanje i kazneni progon kaznenih djela, a u cilju što učinkovitije operativne suradnje odredili su policijske službenika na svim

razinama koji se uključuju u rad na predmetima EPPO-a. 'Osim što smo osigurali uvjete za učinkovit rad EPPO-a, posebno

ističemo da se institucije u Hrvatskoj ne miješaju, ne rade pritisak i ne sudjeluju u navodnim napadima ili dezinformacijskim kampanjama protiv delegiranih europskih tužitelja. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nema nikakvih saznanja o takvim događajima, a ničim potkrijepljene navode o njihovom postojanju smatra neodgovornim postupanjem koji ne doprinosi međusobnom povjerenju i dosadašnjoj dobroj suradnji Hrvatske i EPPO-a', ističu u priopćenju.

Za kraj, napominju da svako kazneno djelo, bez obzira je li počinjeno na štetu financijskih interesa EU ili državnog proračuna Republike Hrvatske, treba istražiti i procesuirati, a nadležna tijela u svom radu moraju biti samostalna i neovisna. 'Podržavamo rad EPPO-a i držimo kako financijske interese Europske unije treba štititi bez iznimke i pritisaka, te u skladu s Uredbom i načelom međusobne suradnje', zaključuju iz Ministarstva.