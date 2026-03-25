OBJAVA SLAMA SRCE

Hrvat podijelio mučnu istinu o životu u Njemačkoj: 'Doveo sam ženu i dijete, a sada jedva preživljavamo'

Njemačka
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
25.03.2026.
u 07:00

Pojedini komentatori ukazali su i na mogućnosti financijske pomoći u Njemačkoj. Prema njihovim navodima, obitelj bi mogla ostvariti pravo na dodatke poput subvencije za stanarinu (Wohngeld), sufinanciranje vrtića te dječji doplatak (Kindergeld)

Odlazak u inozemstvo mnogima se čini kao logičan korak prema boljem standardu, no prve mjesece života u novoj zemlji često obilježe neočekivane poteškoće. Uz rastuće troškove i prilagodbu na novu sredinu, obitelji se nerijetko suočavaju s izazovima koje nisu u potpunosti predvidjele.

Takvu situaciju opisao je jedan korisnik u Facebook grupi “Život u Njemačkoj”, koji je prije šest mjeseci preselio suprugu i dijete putem spajanja obitelji. Kako navodi, s plaćom od 1800 eura teško pokriva osnovne troškove – stan plaća 1100 eura, a vrtić dodatnih 300 eura. Uz financijske izazove, ističe i emocionalne poteškoće jer se dijete teško prilagođava zbog nepoznavanja jezika, dok supruga bez znanja njemačkog ne uspijeva pronaći posao.

Dio njih smatra da će se dijete s vremenom prilagoditi i naučiti jezik u vrtiću, dok drugi savjetuju smanjenje troškova, primjerice privremenim ispisivanjem djeteta iz vrtića dok jedan od roditelja ne pronađe posao.

Pojedini komentatori ukazali su i na mogućnosti financijske pomoći u Njemačkoj. Prema njihovim navodima, obitelj bi mogla ostvariti pravo na dodatke poput subvencije za stanarinu (Wohngeld), sufinanciranje vrtića te dječji doplatak (Kindergeld). Savjetuju i da se za točne informacije obrate nadležnim institucijama poput Jugendamta ili lokalne uprave, gdje mogu dobiti potrebne obrasce i upute, a pomoć je moguće potražiti i u organizacijama poput Caritasa. Istovremeno, dio komentara bio je kritičan, ističući kako je za preseljenje u drugu zemlju potrebna bolja priprema, osobito kada je riječ o jeziku i financijskom planiranju. 

Ključne riječi
Njemačka Barkod

Komentara 45

Pogledaj Sve
LO
lojtra2
07:48 25.03.2026.

"prije šest mjeseci preselio suprugu i dijete putem spajanja obitelji", ja još nisam čuo za Hrvata koji spominje taj put. Što je to uopće? Za bliskoistočnjake znam, oni to koriste kako bi svi došli u Njemačku. Ali Hrvat ima slobodu izabrati s obitelji ili bez. kakav je to "put spajanja obitelji" za Hrvate?

TJ
tjako
07:27 25.03.2026.

za 1800 moga je ostat u hr

Avatar dublin2
dublin2
07:50 25.03.2026.

A zasto mu zena ne radi ? Lako se doma ceskati i spavati do podne.I ako mu zena ne radi, zasto ne cuva dijete.Cemu vrtic?

