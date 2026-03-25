Europska radnička klasa danas bira populiste i desnicu, ovo su razlozi

Radnici glasaju za ljevicu, glasio je nekoć jedan od najčvršćih zakona politike u Europi i na Zapadu. No, to već dugo nije istina jer današnji radnici u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji... glasaju poglavito za populiste i krajnju desnicu. Taj fenomen postaje još zanimljiviji kada se zna da se u programima tih stranaka ne navodi uvijek širenje radničkih prava. U objašnjenju tog procesa analitičari su se podijelili u dvije grupe – jedni smatraju da radnici za populiste glasaju protiv svojeg interesa, odnosno da glasaju za one koji im rade o glavi, a drugi pak promatrači vjeruju da su se radnici na to odlučili jer su stranke centra te koje su se otuđile od njih pa rade u korist bogatih, manjina te imigranata.