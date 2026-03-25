Dječak koji je počinio masakr u osnovnoj školi pet sati svjedočio protiv roditelja: 'Imamo čvrste dokaze'

Petnaestogodišnji Kosta K., koji je počinio masakr u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, ponovno je izveden iz psihijatrijske ustanove kako bi sudjelovao u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, Miljane i Vladimira Kecmanovića. Riječ je o njegovom drugom izlasku iz ustanove nakon počinjenog zločina, a nakon višesatnog svjedočenja vraćen je u kliniku u kojoj se nalazi pod nadzorom, prenosi Blic.rs. Prema dostupnim informacijama, svjedočenje je trajalo oko pet sati. Nedugo nakon završetka ročišta, dječak je, uz policijsku pratnju, vraćen u ustanovu. Prilikom izlaska iz vozila hitne pomoći, policijski službenici su ga zaklanjali kišobranima, dok je on pognute glave brzo ušao u zgradu. Za razliku od dolaska na sud, ovoga puta nije nosio masku ni kapu.

Po dolasku pred sud, u pratnji djelatnika Centra za socijalnu skrb, izjavio je da ostaje pri svemu što je ranije rekao. Sudac ga je upozorio da u ovom postupku ima status oštećenika te da ima pravo odbiti svjedočenje, no on je ipak odlučio iznijeti iskaz. Ročište je započelo u 9 sati i bilo je zatvoreno za javnost. Nakon dva sata napravljena je kratka stanka, tijekom koje su neki članovi obitelji stradalih napustili zgradu suda. Prema navodima medija, dječak je tijekom svjedočenja rekao da je imao ukupno 211 izostanaka iz škole, dodajući kako je većinu vremena izostajao jer mu je bilo teško ići na nastavu.

Odvjetnica obitelji Kecmanović, Irina Borović, izjavila je da je rasprava završena te da se nastavak očekuje 11. svibnja, kada će se izvoditi pisani dokazi te pregledavati fotografije i snimke. Punomoćnik oštećenih, Marko Janković, smatra da se postupak približava završnici. Iako nije iznosio detalje sa suđenja, naglasio je da nije bilo novih ključnih informacija te da očekuje uskoro završne riječi. Dodao je i da bi ponovljeni postupak mogao biti ubrzan jer su neki dokazi već ranije izvedeni.

Odvjetnica Zora Dobričanin opisala je ročište kao iznimno zahtjevno na više razina, pravnoj, emocionalnoj i psihičkoj, no istaknula je da su tijekom dana pribavljeni snažni dokazi koji idu u prilog optužnici. Prema njezinim riječima, to bi moglo donijeti određeno olakšanje obiteljima žrtava. Suđenje roditeljima ponovno je pokrenuto nakon što je drugostupanjski sud ukinuo prvotnu presudu i naložio novi postupak. Prema toj ranijoj presudi iz 2024. godine, otac je bio osuđen na 14 i pol godina zatvora, dok je majka dobila kaznu od tri godine.

Postupak se vodi protiv roditelja jer dječak u trenutku počinjenja zločina nije imao 14 godina, zbog čega ne može kazneno odgovarati. Ovo nije prvi put da svjedoči, prvi iskaz dao je u srpnju 2023. putem videoveze, dok je drugi put svjedočio uživo u listopadu 2024. godine.

Podsjetimo, 3. svibnja 2023. godine u školi „Vladislav Ribnikar“ ubijeno je devetero učenika i školski zaštitar. Dječak je zločin počinio koristeći oružje svog oca. Otac se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, dok je majka optužena za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta. Prema neslužbenim informacijama, dječak je ranije naveo da je koristio dva pištolja koja je uzeo iz očevog ormara te ih nekoliko dana prije događaja prebacio u svoju sobu. Ideju za napad, kako se navodi, dobio je gledajući dokumentarni sadržaj o masovnim ubojstvima na internetu. Opisao je i svoje postupke nakon pucnjave, rekao je da je izbacio spremnik i odbacio oružje kako bi izbjegao da ga policija usmrti.

Kao jedan od motiva naveo je želju da ga drugi doživljavaju kao osobu koje se trebaju bojati. Također je tijekom svjedočenja dio odgovornosti prebacio na roditelje, tvrdeći da je bio pod stalnim pritiskom, osobito od strane majke, koja je, prema njegovim riječima, inzistirala na vrhunskim rezultatima i reagirala negativno kada ih nije ostvario.