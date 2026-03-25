VIDEO Trza glavom, izokreće oči, svi se opet pitaju što se događa? Pogledajte snimku

Novi video snimljen na okruglom stolu u Memphisu brzo se proširio društvenim mrežama i ponovno pokrenuo spekulacije o zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Snimka, koju je objavio novinar Aaron Rupar, prikazuje Trumpa otprilike sat vremena nakon početka događaja kako sjedi i sluša druge sudionike. U tom trenutku oči mu se zakreću unatrag, a glava mu se naglo trza, što mnogi tumače kao borbu protiv pospanosti i poteškoću da ostane budan. Događaj je bio posvećen slavlju rezultata Memphis Safe Task Forcea, zajedničke operacije lokalne, državne i federalne policije pokrenute u rujnu 2025. godine u borbi protiv kriminala.

Rupar je uz video napisao: "Da je tip pored tebe u baru ovako zakrenuo očima i trzao glavom, pozvao bi šankera jer je gost u nevolji". Ovo nije prvi put da se javnost zabrinula za Trumpovo zdravlje. Posljednjih tjedana pojavile su se fotografije s modricama na rukama (koje je Bijela kuća objasnila intenzivnim rukovanjem i uzimanjem aspirina), crvenilom na vratu te ranijom dijagnozom kronične venske insuficijencije.

Bijela kuća brzo je reagirala. Liječnik predsjednika Sean Barbabella izjavio je da Trump koristi kremu za preventivno liječenje kože na vratu te da je crvenilo očekivano i privremeno. Glasnogovornica Karoline Leavitt dodala je: "Predsjednika vidite svaki dan. On je aktivan, radi i nije bilo nikakvih promjena u njegovom načinu života." Unatoč tome, video je ponovno rasplamsao raspravu o Trumpovoj fizičkoj i kognitivnoj spremnosti za obavljanje dužnosti, posebno jer je tijekom kampanje često kritizirao Joea Bidena zbog sličnih trenutaka. Snimka s okruglog stola u Memphisu trenutačno se širi viralno, a reakcije se kreću od zabrinutosti do sarkastičnih komentara. Bijela kuća zasad nije dala dodatna objašnjenja osim liječničke izjave, piše Mirror.