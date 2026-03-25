Unuk komunističkog vođe izazvao neviđeni bijes: Hvali se sportskim autima, pije šampanjce dok zemlja tone u mrak

Dok cijela Kuba tone u potpuni mrak zbog teške energetske krize, unuk revolucionarnog vođe Fidela Castra otvoreno se hvali luksuznim životom na društvenim mrežama i time izazvao bijes i ogorčenje običnih Kubanaca. Posljednjih dana Kuba je ponovno zahvaćen masovnim nestancima struje. Veliki dijelovi zemlje satima, a često i danima, ostaju bez električne energije. Zbog toga su police u trgovinama prazne, hrana se kvari u frižiderima, a ljudi su prisiljeni boriti se za osnovno preživljavanje.

U isto vrijeme, Sandro Castro, unuk Fidela Castra na Instagramu i drugim platformama objavljuje snimke iz luksuznih noćnih klubova, vožnje skupim sportskim automobilima, zabave na kojima se toče šampanjac i druga skupocjena pića. Mladi Castro, koji se uglavnom kreće u krugovima kubanske elite, ne skriva svoj raskošni stil života. Fotografije i videi na kojima se vidi kako uživa u bogatstvu dok većina stanovništva nema struju izazvali su snažan gnjev na društvenim mrežama. Mnogi Kubanci otvoreno pitaju: 'Kako je moguće da unuk Castra živi kao kralj dok mi umiremo u mraku?.

Kubanska vlada tvrdi da je kriza uzrokovana američkim sankcijama i starenjem energetske infrastrukture, no kritičari optužuju režim za loše upravljanje i korupciju. Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla postati još gora u narednim tjednima. Dok obični Kubanci pale svijeće i traže hranu po mraku, Sandro Castro nastavlja objavljivati slike iz svog privilegiranog života što samo dodatno produbljuje jaz između vladajuće elite i naroda. Bijes građana raste iz dana u dan, a sve više glasova traži odgovornost za energetski kolaps koji je zemlju doveo na rub humanitarne katastrofe, piše Heute.

Sandro Castro je sin Alexisa Castra Sota del Vallea, jednog od petero djece Fidela Castra i Dalije Soto del Valle , druge supruge kubanskog vođe, s kojom je ostao do svoje smrti 2016. godine. Prema Radio Televisión Martíju, koji je dio američke Agencije za globalne medije , Castro Arteaga posjeduje dva bara u Havani, Fantaxy i EFE .

Nadalje, on nije prvi član obitelji Fidela Castra koji se suočio s kontroverzom zbog sadržaja dijeljenog na društvenim mrežama. Tony Castro, također unuk kubanskog vođe i sin Antonija Castra, dospio je na naslovnice 2019. godine zbog fotografija svojih putovanja i luksuznog načina života koje je objavljivao na svom Instagramu.