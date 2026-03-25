Iznenađujući potez Između 6:49 i 6:50 sati, malo prije Trumpove objave: 'Netko je upravo postao puno bogatiji'

Oko 15 minuta prije nego što je američki čelnik Donald Trump objavio poruku o "produktivnim“ razgovorima s Iranom, koja je ubrzo drastično snizila cijene nafte i potaknula rast dionica, trgovci su uložili oko pola milijarde dolara na naftu, objavio je Financial Times. Između 6:49 i 6:50 sati po newyorškom vremenu, razmijenjeno je oko 6200 futures ugovora, odnosno opcija, za Brent i West Texas Intermediate (WTI), a nominalna vrijednost tih trgovina, prema izračunu FT-a, iznosila je 580 milijuna dolara. U istom trenutku, 27 sekundi prije 6:50 sati, naglo je porastao volumen trgovanja za Brent i WTI. Nije poznato stoji li iza toga jedan entitet ili više njih.

"Teško je dokazati uzročnost, ali morate se zapitati tko bi bio dovoljno agresivan da prodaje opcije u tom trenutku, 15 minuta prije Trumpove objave", rekao je strateg iz jedne američke brokerske kuće. Neki su, pritom, primijetili da ovo nije prvi put da su zabilježene velike trgovine neposredno prije službenih objava američke vlade. "Moj instinkt nakon 25 godina praćenja tržišta kaže da je ovo stvarno nenormalno", rekao je jedan ulagač za FT, pojašnjavajući kako u ponedjeljak ujutro nije bilo važnih podataka koji bi potaknuli takav potez. "Netko je upravo postao puno bogatiji", dodao je.

Kush Desai, glasnogovornik Bijele kuće, naveo je kako se Trump i njegova administracija fokusiraju na to da rade ono što je najbolje za američki narod. "Bijela kuća ne tolerira da bilo koji dužnosnik administracije nezakonito profitira od povlaštenih informacija, a svaka insinuacija da su dužnosnici uključeni u takvu aktivnost bez dokaza predstavlja neutemeljeno i neodgovorno izvještavanje.“

Kasnije tijekom dana predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf demantirao je da su se održali bilo kakvi pregovori između Washingtona i Teherana. To je pak izazvalo povlačenje globalnih dionica i nove kupnje na energetskim tržištima. "Lažne vijesti koriste se za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima te za bijeg iz močvare u kojoj su se našli SAD i Izrael", poručio je.