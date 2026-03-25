Svijet na pragu energetske krize: Europi ne prijeti nestašica, problem je cijena nafte

U utorak je jedna od komentiranijih vijesti na domaćim portalima bila ona prema kojoj je Wael Sawan, direktor Shella, rekao kako Europu dijele samo dani od nestašice goriva, točnije takav bi se scenarij mogao dogoditi do sljedećeg mjeseca. To je samo površno tumačenje jer kada se tekst objavljen u londonskom The Telegraphu pročita do kraja, onda se vidi i Sawanovo objašnjenje.

– Globalni nedostatak nafte i plina već je prisilio dijelove Azije da smanje potrošnju energije i da se "domino-efekt" prijeti proširiti na zapad u nekoliko dana – kazao je, pojasnivši da to znači da će europske vlade možda morati smanjiti potražnju za energijom, kako bi spriječile manjkove.