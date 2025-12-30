Hrvati raspravljali kako gledati TV bez plaćanja: 'Uštekaj antenu i pravi se da te nema'

Jedna naizgled jednostavna objava na Redditu izazvala je pravu lavinu komentara. Korisnik je, naime, napisao kako u zgradi u kojoj živi nema klasičnu TV antenu, već samo izvod iz zida za kablovsku, za koji pretpostavlja da je od A1-a, pa je pitao koji je najjeftiniji način za gledanje osnovnih televizijskih programa.

Iako je pitanje bilo kratko i konkretno, reakcije su stigle gotovo trenutačno, a dio korisnika nije skrivao nevjericu. „Skoro 2026., postoje ljudi koji ne znaju kako pratiti klasične TV programe. Strašno, strašno, pitam se kuda ide ovaj svijet“, napisao je jedan korisnik, dodavši kako je rješenje vrlo jednostavno, otići u trgovinu elektroničkom opremom poput Pevexa, Bauhausa ili Elipsa i kupiti malu sobnu TV antenu. Uz to je ironično savjetovao da se, ako ni to ne pomogne, potraži pomoć na YouTubeu ili kod umjetne inteligencije. Sličan ton imao je i drugi komentar u kojem se autor zgraža činjenicom da netko mlađe dobi u 2025. godini ne zna kako gledati zemaljske TV programe, što je izazvalo dodatne rasprave među korisnicima.

No ubrzo su se pojavili i komentari koji su pokušali smiriti situaciju i ponuditi tehnički preciznije odgovore. Jedan korisnik je upozorio da savjet o sobnoj anteni možda uopće nije rješenje, te da bi prvo trebalo isprobati spojiti televizor koaksijalnim kabelom direktno na postojeći zidni priključak i pokrenuti automatsko skeniranje programa.

Na to je stigao i najdetaljniji odgovor u raspravi, u kojem je pojašnjeno da se vrlo vjerojatno radi o A1-ovom koaksijalnom priključku, preko kojeg danas nije moguće gledati televiziju bez aktivirane usluge, modema i dodatnog prijamnika. Kako je objašnjeno, A1 više ne emitira „čisti“ nekriptirani TV signal kao nekada, već digitalni DVB-C signal koji je zaključan i vezan uz korisničku opremu. Iako većina modernih televizora ima ugrađen DVB-C tuner, bez odgovarajućih dekripcijskih ključeva signal se ne može gledati. Također je naglašeno da je jedina iznimka situacija u kojoj taj priključak zapravo pripada zajedničkom antenskom sustavu zgrade, a ne kabelskoj mreži, što se često može zamijeniti.

Rasprava je potom otišla i u nešto ležernijem smjeru. Jedan korisnik je u šali napisao: „Uštekaj antenu u televizor i pokreni skeniranje. Kad dođe HRT inkasator, pravi se da te nema doma.“ Takvi komentari, iako česti na društvenim mrežama, zapravo se odnose na izbjegavanje zakonskih obveza i važno je naglasiti da su takvi savjeti neozbiljni i da gledanje televizije bez plaćanja propisane pristojbe ili korištenje neovlaštenih načina prijema nije dopušteno i ilegalno je.

Drugi su raspravljali o tome kako izbjeći klasične sobne antene koje se stavljaju na prozor jer im estetski smetaju, dok su neki tvrdili da i obična kućna antena, pa čak i improvizirana žica spojena na TV, u nekim slučajevima može uhvatiti osnovne programe, ovisno o lokaciji i jačini signala.

Pojavili su se i praktičniji prijedlozi, poput korištenja IPTV usluga. Jedan korisnik je pitao ima li autor objave Smart TV te naveo da EON s osnovnim programima stoji oko sedam eura mjesečno, dodajući kako ne razumije otpor prema sobnim antenama jer čak i najjednostavnije rješenje može funkcionirati sasvim solidno. Spomenuta je i mogućnost postavljanja vanjske antene, takozvane „riblje kosti“, na balkon ili prozor, iako su neki priznali da im takvo rješenje vizualno smeta.