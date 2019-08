Što kaže europska direktiva: Obiteljski liječnici ne moraju prijaviti bolest vozača

Postoji europska Direktiva o vozačkim dozvolama kojom se ujednačuje ne samo što i kako budući vozač treba znati za dobivanje vozačke dozvole već i zbog kojih bolesti ne bi smio biti za upravljačem. Vozačka dozvola iz jedne države vrijedi u drugoj. Ne smiju se imati dvije vozačke dozvole iz dvije države, kao što se mogu imati dvije ili čak tri i više putovnica (valjda će se i to ujednačiti jer bi to omogućilo ne samo bolju kontrolu nad (ne)plaćanjem poreza već i da ljudi koji stanuju u jednoj državi odlučuju na izborima u drugoj državi, ali to je druga priča).

Alkohol najopasniji

Europska direktiva objavljena je i na hrvatskome jeziku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32006L0126

Vozači su podijeljeni u dvije skupine. U prvoj su vozači vozila kategorija A, A1, A2, AM, B, B1 i BE, a drugoj vozači vozila kategorija C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E. Opisano je i zbog kojih bolesti osobe ne mogu dobiti potvrdu o sposobnosti za upravljanje vozilom. No, kako medicina napreduje tako se i neke zabrane ukidaju. Primjerice, europska Direktiva 2016/1106 omogućuje da i kardiovaskularni bolesnici ili dijabetičari (pa i slučajevi hipoglikemije) mogu dobiti vozačku dozvolu pod uvjetom da se liječe i da su pod stalnim liječničkim nadzorom. Pogledajmo što se govori, primjerice, o bolesnicima s duševnim smetnjama i ovisnicima o alkoholu te onima koji uzimaju drogu i lijekove.

Zbog duševnih smetnji, a za prvu skupinu, vozačke dozvole ne smiju se izdati ili produljiti kandidatima ili vozačima koji boluju od ozbiljnih duševnih smetnji, bilo prirođenih bilo uzrokovanih bolešću, šokom ili neurokirurškim zahvatima, zatim koji boluju od ozbiljne duševne zaostalosti te od ozbiljnih problema u ponašanju uzrokovanih starenjem ili deformacijama osobnosti koje dovode do ozbiljno narušene sposobnosti prosuđivanja, ponašanja ili prilagodljivosti. No, i oni mogu dobiti dozvolu ako imaju priloženo ovlašteno medicinsko mišljenje i, prema potrebi, na temelju redovitih zdravstvenih pregleda. Naglašava se i kako konzumiranje alkohola predstavlja veliku opasnost za sigurnost prometa na cestama. S obzirom na razmjere tog problema, zdravstvena struka mora biti vrlo oprezna, pa se za prvu skupinu vozačka dozvola ne smije izdati ili produljiti kandidatu ili vozaču koji je ovisan o alkoholu ili koji se ne može suzdržati od vožnje u alkoholiziranom stanju. Kandidatu ili vozaču koji je u prošlosti bio ovisan o alkoholu može se izdati ili produljiti vozačka dozvola nakon dokazanog razdoblja apstinencije te na temelju ovlaštenog medicinskog mišljenja i redovitih zdravstvenih pregleda. Kad je riječ o drogi i lijekovima, kaže se kako se vozačka dozvola ne izdaje ili produljuje kandidatu ili vozaču koji je ovisan o psihotropnim tvarima ili koji nije ovisan o takvim tvarima, ali ih redovito zloupotrebljava. Ne smiju dobiti vozačku ili biti produljena onima koji u bilo kojem obliku redovito koriste psihotropne tvari koje mogu narušiti sposobnost sigurnog upravljanja vozilom, isto tako ne smije se izdati ili produljiti vozačka dozvola ako su konzumirane količine takve da nepovoljno utječu na sposobnost upravljanja vozilom.

Ne postoji doživotna dozvola

U svim slučajevima traži se mišljenje specijalista ili komisije koja izdaje liječničke potvrde. U Italiji, primjerice, vlada je poslije direktiva iz 2006. pripremila dokument o izmjenama zakona o sigurnosti prometa u kojem se spominjalo i kako bi obiteljski liječnici trebali prijavljivati pacijente ministarstvu prometa (u Italiji je to ministarstvo nadležno za vozačke), ali je nacionalni savez liječnika i zubara (FNOMCeO) uložio žalbu i ona je prihvaćena. Vlada je prihvatila žalbu liječničkog saveza i obiteljski liječnici ne smiju nikome prijavljivati svoje pacijente. Ako policija nekog vozača zaustavi i taj ima nedopuštenu količinu droge ili alkohola šalje ga na dodatni pregled. Inače, vozačka se ne izdaje doživotno, već na određeni rok, ovisno o dobi vozača. Obnavlja se svakih deset godina do 50 godina, zatim na po pet godina do 70 godina, pa na po tri do 80 i na po dvije iznad 80 godina. Produljuje se na temelju pregleda vida. Zapravo, pregled vida je na određeni način i spoznaja o psihofizičkom stanju osobe. U Njemačkoj se dozvola davala doživotno do 2013. Tada je stupila na snagu odluka da se dozvola mora obnoviti svakih 15 godina, a i oni koji su imali doživotne morali su ih zamijeniti novima. Dakako, kada se trebaju izmijeniti s novima, ovisi o tome kada su im izdane dosadašnje. I u Njemačkoj su uvedena pravila EU. U Austriji su direktive EU također na snazi od 2013. gdje primjenjuju europske norme i vozačke obnavljaju svakih 15 godina. Od nesreća na cestama godišnje u svijetu pogiba 1,35 milijuna osoba. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pogibija na cestama prvi je uzrok smrti osoba u dobi od pet do 29 godina.