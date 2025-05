Ozljede i poruke dokazi su protiv dvojice ličkih policajaca koji su optuženi da su žrtvu silovali u vozilu

Optužnica protiv dvojice policajaca PU ličko - senjske u dobi od 38 i 52 godine, koji su optuženi za silovanje, je postala - pravomoćna. Prema optužnici terete se da su 29. kolovoza 2023. u Gospiću silovali tada 32-godišnju ženu. Silovali su je u automobilu, a zlostavljanje je trajalo nekoliko sati. Nasilnom napadu i silovanju 32-godišnjakinje prethodila je zabava s koje se žena javila majci, no kada ju je sutradan nazvala bila je histerična. Opisala joj je što se dogodilo, slučaj je prijavljen policiji, oni su uhitili i suspendirali svoje kolege. Dvojica policajca su nakon privođenja bili pritvoreni, a iz istražnog zatvora su pušteni nakon što su ispitani svjedoci. Žrtva je tada od ŽDO Karlovac i Županijskog suda u Karlovcu tražila da im odrede mjere opreza, zabranu približavanja i zabranu uspostavljanja kontakta, no njezin prijedlog je bio odbijen.

Žrtva je u svom iskazu tijekom istrage detaljno opisala što joj se dogodilo, pa je među ostalim navela i da su dvojica policajca iskoristili to što je ona te noći konzumirala alkohol i što se osjećala omamljeno. Na jednom od policajca nađene su ogrebotine, koje po stavu vještaka znače da se žrtva branila. U mobitelu jednog od policajaca nađena je poruka u kojoj piše da žrtvu treba j...., a tu je poruku poslao osobi, koja je tijekom istrage ispitana kao svjedok. Kao svjedok je ispitana i policajka nadređena dvojici optuženih policajaca koja te večeri prvo do njih nije mogla doći kada ih je nazivala radi posla, a na karaju s joj oni priznali da su imali spolni odnos sa žrtvom. Za tužiteljstvo, sve navedeno je dokaz da su optuženici počinili to za što ih se tereti, očito je bilo dovoljno uvjerljivo i za sud koji je optužnicu potvrdio.

Inače, nakon što je 38-godišnji policajac izašao iz istražnog zatvora u kojem je bio zbog optužbi za silovanje, bio je ponovo uhićen jer mu je u mobitelu bilo nađeno najmanje 15 videozapisa i 60-ak fotografija djece u seksualno eksplicitnom ponašanju s odraslima, odnosno spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Bio je pritvoren, pa mu je istražni zatvor bio zamijenjen mjerama opreza koje su uključivale zabranu pristupa internetu, pa je nakon žalbe ponovo završio u istražnom zatvoru.... Nedavno je nepravomoćno oslobođen tih optužbi, a tužiteljstvo se žalio na tu odluku.

