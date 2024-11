Ovo više nije obećana zemlja za Hrvate, sve više ih se želi vratiti: 'Za 1300 eura živjet ćeš s 10 Indijaca u dvosobnom stanu'

Kanada i Hrvatska imaju dugu povijest povezanosti, koja seže još od 19. stoljeća, kada su prvi hrvatski imigranti krenuli prema novim obalama u potrazi za boljim životom. Tijekom godina Kanada je postala domaćin mnogim Hrvatima koji su tražili bolju priliku, a brojni su i danas uspješno izgradili život u ovoj sjevernoameričkoj zemlji.

Na temelju procjene Veleposlanstva RH i Generalnog konzulata u Kanadi, Hrvatskih katoličkih misija, popisa stanovništva Kanade te temelju samih procjena hrvatske zajednice, smatra se da danas u Kanadi živi oko 250.000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Najviše Hrvata nastanjeno je u provincijama Ontario, British Columbia, Alberta, Quebec i Manitoba te u gradovima Torontu, Mississaugi, Vancouveru, Montrealu, Winnipegu, Calgaryju itd.

Međutim, iako je Kanada bila utočište mnogim Hrvatima u prošlosti, postavlja se pitanje – sele li Hrvati i dalje u Kanadu? Nedavna rasprava na Redditu otkrila je da i dalje postoji interes među mladima za preseljenje. Jedan mladić podijelio je na društvenim mrežama kako on i njegova djevojka razmišljaju o preseljenju u Kanadu, zbog čega je potražio mišljenja i iskustva od onih koji su već tamo.

"Cura i ja smo u dvadesetima i ozbiljno razmišljamo o preseljenju u Kanadu. Zanima nas više o životu tamo trenutno i mogućnostima. Nemamo završene fakultete, pa nismo sigurni koliko to može utjecati na naše mogućnosti zapošljavanja i prilagodbu. Zanima nas mišljenje i iskustva naših ljudi koji su se već preselili u Kanadu. Koje su prednosti i nedostaci preseljenja i na što treba obratiti pažnju? Kakve su cijene nekretnina i najma te ako je netko tamo i radi neke poslove bez fakulteta, kakve su plaće za to i kako živite? Svaka informacija bi nam jako pomogla", napisao je na Redditu.

Mnogi su komentirali kako se situacija u Kanadi promijenila, a visoke cijene života, konkurencija na tržištu rada i politička nestabilnost nezaobilazna su pitanja za one koji razmišljaju o novom početku u ovoj sjevernoameričkoj zemlji. "Gledali smo prije nekoliko mjeseci, tamo je gore nego kod nas, plus hladno, Bože sačuvaj. Puno toga ovisi o lokaciji, vašem obrazovanju i poslu koji nađete. Koliko sam doznala u Facebook grupi, dosta je teško naći posao", jedan je od prvih komentara, na što je odmah stigao novi odgovor: "S obzirom na to da je napomenuo da imaju samo SSS, jedino što će moći raditi je u Timu Hortonsu za 1300 eura i živjeti s 10 Indijaca u dvosobnom stanu."

"U pravu je, u Kanadi živim od 1996. godine. Ova zemlja je totalno otišla zadnjih četiri do pet godina. Za kojih desetak godina prodajem kuću i vraćam se u Hercegovinu", "Smještaj neljudski skup jer uvažaju Indijce kao na pokretnoj traci. Plaće niže nego u Europi. Zdravstvo u totalnom ku*cu. Moji polubratići su se preselili u Austriju nakon 30 godina tamo. Rođeni su tamo i odrasli, kažu da država vise nema smisla i život za mlade je gotovo nemoguć", "Da si išao prije 10 ili 15 godina u Kanadu, bilo bi ti super, sad su u klincu! Sve je poskupjelo i puno je Indijaca, a više se ne ovisi toliko o onoj nafti, što je zapravo loše za ekonomiju. Prijatelj mi je bio prije više od 10 godina kad je bilo dobro, a bratić se nedavno vratio nakon više od pet godina tamo", pišu mu ljudi.

FOTO Osječki div u ruševinama: Ovako danas izgleda šećerana koja je hranila cijelu Jugoslaviju, bila je najveća u bivšoj državi