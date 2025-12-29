Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Akcija volontiranja

Uspješno završen projekt „Obasjaj(mo) nevidljive“

Obasjajmo nevidljive
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Promo
29.12.2025.
u 15:13

Kampanja usmjerena mladima donijela snažan rast volonterstva i više od 3.000 dodatnih volonterskih sati u GDCK Zagreb

Danas je u prostorijama Centra za volontere i mlade Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, na adresi Našička 4, održana završna prezentacija projekta „Obasjaj(mo) nevidljive“, koji se provodio zahvaljujući sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb autor je projekta, kojem je u vidljivosti u javnosti pružena stručna podrška agencije Apriori World, koja je u procesima sudjelovala volonterski.

Od početka rujna do kraja prosinca naši su volonteri, uz mentorstvo, osmišljavali i provodili kampanju „Obasjaj(mo) nevidljive“. Cilj ovog projekta bio je osvijestiti mlade (učenike srednjih škola i studente) o važnosti i dobrobitima volontiranja. Isto tako, kroz priče postojećih volontera promovirali smo volonterstvo ne samo kroz prikaz brojki, već i kroz osobna iskustva.

Zahvaljujući ovoj kampanji i trudu svih uključenih, broj volonterskih sati u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju povećao se za 3.157 volonterskih sati. Zaključno sa studenim 2024. godine pri GDCK Zagreb ostvareno je 5.067 volonterskih sati, dok je u 2025. godini taj broj 8.224.

U prosincu 2023. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj. Zahvaljujući kampanji „Obasjaj(mo) nevidljive“, GDCK Zagreb nastavit će s promocijom volonterstva i uključivanjem volontera u rad zajednice.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!