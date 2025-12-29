Uspješno završen projekt „Obasjaj(mo) nevidljive“

Danas je u prostorijama Centra za volontere i mlade Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, na adresi Našička 4, održana završna prezentacija projekta „Obasjaj(mo) nevidljive“, koji se provodio zahvaljujući sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Klub mladih Gradskog društva Crvenog križa Zagreb autor je projekta, kojem je u vidljivosti u javnosti pružena stručna podrška agencije Apriori World, koja je u procesima sudjelovala volonterski.

Od početka rujna do kraja prosinca naši su volonteri, uz mentorstvo, osmišljavali i provodili kampanju „Obasjaj(mo) nevidljive“. Cilj ovog projekta bio je osvijestiti mlade (učenike srednjih škola i studente) o važnosti i dobrobitima volontiranja. Isto tako, kroz priče postojećih volontera promovirali smo volonterstvo ne samo kroz prikaz brojki, već i kroz osobna iskustva.

Zahvaljujući ovoj kampanji i trudu svih uključenih, broj volonterskih sati u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju povećao se za 3.157 volonterskih sati. Zaključno sa studenim 2024. godine pri GDCK Zagreb ostvareno je 5.067 volonterskih sati, dok je u 2025. godini taj broj 8.224.

U prosincu 2023. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj. Zahvaljujući kampanji „Obasjaj(mo) nevidljive“, GDCK Zagreb nastavit će s promocijom volonterstva i uključivanjem volontera u rad zajednice.