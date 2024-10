Bili su svjetski raj za imigrante. Sad rade veliki zaokret: 'Osjeti se izdaja'

Međunarodni studenti i drugi okupljaju se u Bramptonu u Kanadi, gdje se nastanila mnogobrojna zajednica studenata i privremenih radnika iz Indije. Kasnonoćna vožnja Uberom od zračne luke Pearson u Torontu do ovog grada obično donosi dobru zaradu vozačima, no to nije bio slučaj za Sachindeepa Singha 19. rujna.

Nakon samo nekoliko kilometara, njegova Uber aplikacija prestala je raditi. Singhu je radna dozvola istekla točno u ponoć, a Uber ga je, poput Kanade, upozorio na to. Sachindeep Singh (23) stigao je u Kanadu 2019. kao međunarodni student. Njegov imigracijski status omogućavao mu je rad i pružao priliku za stalan boravak, prema programu poznatom kao "studiranje-rad-ostanak" na službenim stranicama kanadske imigracije.

Međutim, nakon što je posljednjih godina primila milijune pridošlica kako bi podržala gospodarski rast, kanadska vlada sada mijenja pristup zbog rastuće zabrinutosti da imigranti pogoršavaju stambenu krizu te izazove u zdravstvu i drugim sektorima. Niz novih mjera uvedenih ove godine cilja na opsežan program privremenog boravka, stvarajući prepreke koje su mnoge migrante poput Singha ostavile u pravnoj neizvjesnosti.

Međunarodni studenti, koji nakon diplome stječu pravo na radne dozvole kako bi legalno nastavili život u Kanadi, čine jednu od glavnih skupina privremenih stanovnika. Druga skupina su radnici koji dolaze na temelju ugovora s određenim poslodavcima, dok najmanji dio čine tražitelji azila. Program privremenog boravka proširen je nakon pandemije koronavirusa kako bi se odgovorilo na manjak radne snage u kanadskom gospodarstvu.

Kao rezultat toga, gotovo tri milijuna ljudi trenutno živi u Kanadi s privremenim imigrantskim statusom, a 2,2 milijuna njih stiglo je u posljednje dvije godine, prema službenim podacima. Privremeni stanovnici sada čine 6,8 posto ukupnog stanovništva Kanade od 41,3 milijuna, u usporedbi s 3,5 posto iz 2022. godine. Međutim, kanadsko gospodarstvo sada stvara manje radnih mjesta, a stopa nezaposlenosti ostaje visoka, iznad šest posto. Nezaposlenost je još veća među privremenim stanovnicima, dosežući 14 posto. U isto vrijeme, mnogi kanadski gradovi suočavaju se s krizom stanovanja, dok su sustavi zdravstvene skrbi u nekoliko provincija preopterećeni.

Kritičari tvrde da veliki broj privremenih stanovnika dodatno pogoršava postojeće probleme, što je pridonijelo pogoršanju stava javnosti prema imigrantima. Kao odgovor na to, Marc Miller, kanadski državni ministar useljeništva, najavio je niz smanjenja imigracijskih kvota od početka ove godine, uključujući smanjenje broja izdanih studentskih viza te ograničenje broja privremenih stranih radnika koje tvrtke mogu zaposliti. Kao dio vladinih mjera za obuzdavanje programa privremenog boravka, radne dozvole koje istječu ili su istekle za mnoge imigrante – poput Singha – možda se neće obnoviti.

S obzirom na to da je jedan od pet Kanađana rođen u inozemstvu, Kanada je tradicionalno bila otvorena za useljenike. Konzervativne i liberalne vlade tijekom povijesti poticale su useljeničku politiku s ciljem jačanja radne snage i povećanja populacije. No, to se sada mijenja. Ankete pokazuju da većina Kanađana smatra kako je zemlja primila previše pridošlica u prekratkom vremenskom razdoblju. U jednoj anketi iz kolovoza, dvije trećine ispitanika izjavilo je da trenutna imigracijska politika dopušta preveliki broj dolazaka.

Rasprava o kanadskoj useljeničkoj politici podsjeća na polariziranije debate u Sjedinjenim Državama i Europi, smatra The New York Times. U Sjedinjenim Državama, ograničavanje ilegalne imigracije ključno je pitanje na nadolazećim predsjedničkim izborima, pri čemu bivši predsjednik Donald J. Trump obećava masovne deportacije, dok potpredsjednica Kamala Harris zauzima stroži stav nego ranije. U Europi je ova tema posljednjih desetljeća značajno utjecala na politiku, potaknuvši rast antiimigrantskih i, u nekim slučajevima, ekstremnih političkih stranaka.

Ipak, većina kanadskih imigranata stigla je legalno, a unatoč promjeni javnog raspoloženja, politički diskurs ostaje relativno umjeren. Neki stručnjaci smatraju da su problemi na tržištu nekretnina i u zdravstvenom sustavu rezultat dugotrajnog nedovoljnog ulaganja vlade, a ne izravna posljedica visokih stopa useljavanja. Unatoč tome, napetost između priljeva imigranata i gospodarskih izazova posebno je vidljiva u mjestima poput Bramptona, grada u blizini Toronta, gdje se nastanilo mnogo indijskih studenata i privremenih radnika.

Gurpartap Singh Toor, lokalni vijećnik za Brampton i regiju Peel, koji je i sam stigao u Kanadu 2011. kao migrant, upozorava da se resursi suočavaju s ozbiljnim pritiskom zbog velikog broja pridošlica. Zdravstvena infrastruktura u Bramptonu – s jednom bolnicom i manjim medicinskim centrom – nedostatna je za gotovo 700.000 stanovnika, ističe Toor. Problem dostupnosti i cijene stanovanja dodatno se pogoršava, dijelom zbog beskrupuloznih vlasnika koji iznajmljuju male nekretnine velikom broju studenata, naplaćujući im stotine dolara po osobi, što negativno utječe na lokalne obitelji.

Banka Kanade izvještava da su stanarine više i dostupnost smanjena u dijelovima zemlje popularnim među privremenim stanovnicima u usporedbi s regijama gdje ih je manje. No, odgovornost prebacuju na stroge vladine regulative i manjak građevinske radne snage kao glavne uzroke problema s dostupnošću stambenog prostora.

Kanada planira fleksibilniji pristup imigraciji, prilagođavajući se potrebama gospodarstva. "Rekao sam to već, i ponovit ću: program za privremene strane radnike funkcionira poput harmonike", izjavio je ministar zapošljavanja Randy Boissonnault na nedavnoj konferenciji za novinare. "Program je osmišljen kako bi se prilagodio gospodarskim uvjetima. Kada imamo velik broj slobodnih radnih mjesta, otvaramo vrata za više radnika, a kad se ekonomija smanjuje, zatvaramo harmoniku i ograničavamo ulazak."

Gurpartap Singh, čija je radna dozvola istekla, nalazi se u teškoj situaciji, s ograničenim mogućnostima. On i njegova obitelj iz Indije uložili su 40.000 kanadskih dolara (oko 30.000 USD) u studije uredskog menadžmenta i ugostiteljstva na kanadskom koledžu, vjerujući da će mu to omogućiti stabilan život u Kanadi. Sada je prisiljen razmatrati alternative. Može se vratiti na kanadski koledž i plaćati veće školarine za međunarodne studente u zamjenu za radnu dozvolu i nastavak pokušaja dobivanja stalnog boravka. Druga opcija je prijaviti se za posjetiteljsku vizu, koja mu ne bi omogućila pravo na rad. Treća, najmanje privlačna, je povratak u Indiju, nakon godina i novca uloženog u Kanadu.

Mnogi privremeni stanovnici u sličnoj situaciji, čije su dozvole istekle ili uskoro istječu, suočavaju se s teškim odlukama, a neki se okreću rizičnim ili nezakonitim aktivnostima, ističe Gurpreet Malhotra, izvršni direktor Indus Community Services, organizacije za pomoć migrantima. Neki na kraju ostanu ilegalno i rade slabo plaćene poslove u skladištima, kao čistači ili u restoranima, izloženi iskorištavanju i kriminalnim grupama.

Neki traže azil iako ne ispunjavaju uvjete, kako bi produljili boravak. Oko 13.000 međunarodnih studenata podnijelo je zahtjev za azil u prvih osam mjeseci ove godine, što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu. Drugi pokušavaju ilegalno prijeći granicu u Sjedinjene Države, gdje su prelasci iz Kanade u porastu.

U Bramptonu Singh i deseci međunarodnih studenata, uglavnom iz Indije, organizirali su stalni kamp u blizini gradske autoceste. Svakodnevno se okupljaju, dijele informacije o politikama i organiziraju prosvjede pod sloganom: "Dovoljno ste dobri za posao? Dovoljno dobar za boravak." Vijećnik Toor kritizirao je kanadsku vladu zbog nagle promjene politike nakon godina oslanjanja na privremene stanovnike, nazvavši je pretjeranom. "Kad tako agresivno smanjiš broj", rekao je, "osjeti se izdaja."

