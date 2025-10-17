'Ovo oružje je prekretnica rata, Putin se boji svojih ljudi više nego NATO-a'

Sastanak između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, prema riječima analitičara Tončija Tadića, pokazuje da se odnosi između SAD-a i Ukrajine nakon burnog razdoblja ponovno popravljaju. „Ako uzmemo da je nulta točka bio onaj kaotični sastanak Trumpa i Zelenskog početkom ožujka u Bijeloj kući, kad je Trump vrijeđao ukrajinskog predsjednika i govorio o ‘završetku rata u 24 sata’, jasno je da je Ukrajina danas u dijametralno boljoj poziciji“, kaže Tadić.

Podsjeća da je tada Trump djelovao naivno, uvjeren da može pritisnuti Zelenskog da potpiše mirovni sporazum koji bi u praksi značio prepuštanje ukrajinskih rudnih bogatstava Amerikancima i dug od 500 milijardi dolara za isporučeno oružje. „Mjesec dana kasnije, krajem travnja, potpisan je sasvim drukčiji sporazum. Nije bilo riječi ni o prepuštanju rudnog bogatstva ni o povlaštenim uvjetima. Umjesto toga, riječ je o partnerskom odnosu, investicijama 50:50“, ističe Tadić. Istodobno, nestale su i priče o golemom ukrajinskom dugu od 500 milijardi dolara. „Ta brojka je besmislena, toliko oružja ni približno nije isporučeno“, dodaje Tadić.

Europa je, podsjeća, i dalje najveći donator Ukrajine, humanitarno, ekonomski i vojno – dok je američka vojna pomoć dosad iznosila oko 120 milijardi dolara. „Ali važno je – Amerika je promijenila kurs“, kaže. Tadić podsjeća da je Trump nakon toga vjerovao kako je Zelenski pristao na pregovore bezuvjetno, dok je Putin, sa svoje strane, stalno odgađao početak razgovora. „To nas je dovelo do sastanka na Aljasci“, kaže Tadić, „koji je završio bez zajedničke izjave – neuobičajeno za tu razinu susreta. Umjesto toga, imali smo Putinov monolog i Trumpovo namršteno lice.“

Prema Tadićevim riječima, Trump je vjerojatno pokušao uvjeriti Putina da prekine rat jer će u suprotnom ‘loše završiti’. „No Putin ga je očito pogrešno shvatio. Njegov nastup pokazao je da je podcijenio Trumpovu nepredvidljivost i činjenicu da Trump uvijek gleda samo svoje interese.“ Trumpova je strategija, kaže, bila privući Rusiju u američku orbitu kao mogućeg saveznika za budući sukob s Kinom. „Nasuprot njegovim očekivanjima, na Paradi pobjede u svibnju pokazalo se da je Putin vrlo čvrsto u kineskoj orbiti. Trumpovi pokušaji da ga ‘izvuče’ iz tog saveza potpuno su propali.“

Zbog novog zahlađenja odnosa s Kinom, koje uključuje carine i zastoje u isporuci rijetkih metala, Ukrajina je dobila novu težinu u očima Washingtona. „Trump je sa Zelenskim potpisao sporazum prema kojem Ukrajina postaje izvor egzotičnih metala za SAD. To je strateški potez – ne samo politički, nego i industrijski“, naglašava Tadić. Prema njegovim riječima, američka strana sada uviđa da ukrajinske karte stoje bolje nego što se to mislilo – ne samo na bojištu, nego i moralno i gospodarski. „Ukrajinski narod pokazao je nevjerojatnu otpornost. Iako su izgubili deset milijuna ljudi, i dalje imaju moralnu snagu. Putin je u teškoj poziciji – boji se proglasiti opću mobilizaciju, jer zna da bi to mogao biti recept za revoluciju.“

U Rusiji, kaže, već sada vlada nelagoda: „Nestašice struje, redovi za gorivo čak i u blizini Moskve, pad industrijske proizvodnje, rast cijena, zemlja bez stranih investicija i milijun visokoobrazovanih ljudi koji su pobjegli. To nije slika pobjedničke države.“ Trump, smatra Tadić, vjerojatno je sada konačno pročitao izvještaje svojih obavještajnih službi o stvarnom stanju u Rusiji. „Putin se boji vlastitog naroda više nego NATO-a. Njegova je vlast izgrađena na apolitičnosti – ideji da se ljudi ne miješaju u politiku – ali sada, kad im nestaje struje i goriva, to se ruši.“

Trump bi Zelenskom mogao isporučiti sofisticirano američko oružje – rakete Tomahawk – čime bi se po prvi put otvorila mogućnost dubinskih udara na rusku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik zatražio je to u rujnu. „To bi mogao biti prijelomni trenutak. Do sada se Ukrajinci nevoljko suzdržavali od takvih napada, na zahtjev Washingtona. Ali sada se očito mijenja politika – jer je to možda jedini način da se Rusiju natjera na pregovore“, objašnjava Tadić.

Sastanak sa Zelenskim je jasan signal Putinu, smatra naš sugovornik. „To je dijelom i poruka: ovo ti je zadnja šansa da izađeš iz rata.“ Putin, ističe Tadić, dobro zna da će, ako sada ne zaustavi rat, povratak stotina tisuća mobiliziranih vojnika, među kojima su mnogi pušteni iz zatvora zbog teških kaznenih djela, dovesti do eksplozije nasilja u Rusiji. „To su ljudi koji se neće vratiti poslu ili obitelji, to su ubojice koje je režim sam pustio. A što je dobio zauzvrat? Petinu razorene Ukrajine i milijun i tristo tisuća obitelji u Rusiji koje su ostale bez muškog člana.“

Trump, zaključuje Tadić, ovaj put djeluje smirenije i strateški promišljeno. „Želi se dokazati kao veliki pregovarač. Jasno mu je da je savezništvo s Ukrajinom i europskim čelnicima nužno, jer Kina neće riskirati zauzimanje Tajvana ako vidi da je Putin loše prošao u ratu koji je započeo. Zato ovaj sastanak nije samo o Ukrajini – nego o novoj globalnoj ravnoteži.“