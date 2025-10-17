Sastali se Zelenski i Trump: 'Nadam se da možemo završiti rat bez razmišljanja o Tomahawcima'

*Donald Trump sastao se s Volodimirom Zelenskim u Washingtonu

*Trump je najavio nove razgovore s Putinom, ovog puta u Budimpešti

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'

Tijek događaja:

20:51 - "Nadam se da im neće trebati. Nadam se da možemo završiti rat bez razmišljanja o Tomahawcima", rekao je Trump novinarima, sjedeći nasuprot Zelenskog u Bijeloj kući. Ukrajina vrši pritisak na SAD da joj isporuči rakete Tomahawk koje mogu pogoditi ciljeve udaljene gotovo 2000 kilometara. Zelenski je rekao da sve strane moraju sjesti i razgovarati kako bi dogovorile prekid vatre. Kaže da Ukrajina želi mir, ali ukrajinski predsjednik tvrdi da Putina treba "pritisnuti" da prekine rat.

Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna razgovarati u bilo kojem formatu. „Napadnutom narodu u Ukrajini je najvažnije imati sigurnosna jamstva“, ističe Zelenski te dodaje da želi bilateralna sigurnosna jamstva od Trumpa.

20:29 - Na pitanje smatra li Rusiju još uvijek "tigrom od papira" - odnosno manje prijetećom nego što se čini, Trump odgovara da je Putin "trebao dobiti rat za tjedan dana" da ruski tenkovi nisu "zaglavili u blatu", piše BBC. "U ratu imaš i puno sreće", dodaje.

Zelenski je jučer izjavio da Rusija žuri s nastavkom dijaloga nakon saznanja o planiranoj nabavi raketa Tomahawk. Na upit igra li ga Putin na vrijeme, Trump odgovara: "Moguće je. Cijeli život me igraju najbolji od njih". "Ali prilično sam dobar u ovim stvarima ako želi sklopiti dogovor", tvrdi Trump.

20:18 - Upitan o odnosu s Trumpom, Zelenski kaže da dvojica čelnika "vode važne dijaloge". "Mislim da se počinjemo više razumjeti. Znam da je predsjednik vrlo dobro informiran o situaciji na bojnom polju i puno zna o tome što se događa u Ukrajini. Mislim da stvarno pomaže kada znate detalje", rekao je Zelenski.

Trump kaže da se čelnici Rusije, Ukrajine i SAD-a "moraju sastati". "To je predsjednik, predsjednik i predsjednik", kaže Trump, nazivajući sebe "predsjednikom posrednikom". Rekao je da je lakše posredovati kada su si dvije stranke međusobno dobre, ali kaže da se Putin i Zelenski ne slažu, pa im u početku planira dati malo prostora. Spominje svoj doprinos na Bliskom istoku, rekavši da mu je Putin tijekom poziva rekao da je "nevjerojatno" što je uspio posredovati u prekidu vatre.

Na pitanje može li se zamah postignut sporazumom o primirju u Gazi iskoristiti za postizanje dogovora s Rusijom i Ukrajinom, Trump odgovara da misli da može. Kaže da je to bio napor za koji "nitko nije mislio da se može izvesti". On pripisuje mirovni sporazum američkim napadima na Iran i kaže da je u njima sudjelovalo 59 zemalja, piše BBC.

20:09 - Zelenski je upitan bi li razmislio o odustajanju od svog zahtjeva za pridruživanjem NATO-u kako bi se okončao rat. Kaže da je članstvo u NATO-u vrlo važno pitanje za Ukrajince i da je na njima i ukrajinskim saveznicima da odluče gdje se zemlja nalazi. "Za ljude u Ukrajini koji su napadnuti najvažnije je imati sigurnosna jamstva", kaže. Dodaje da od Trumpa želi bilateralna sigurnosna jamstva. Upitan misli li da Ukrajina još uvijek ima priliku vratiti svoj teritorij od Rusije, Trump odgovara da "nikad ne znate" što bi se moglo dogoditi u ratu, piše BBC.

Na pitanje što ako SAD-u zatrebaju rakete Tomahawk koje bi potencijalno mogle biti prodane Ukrajini, Trump odgovara da je to jedan od razloga zašto želi završiti rat - i to bez Tomahawka. Zelenski dodaje da je "ovo tehnološki rat" te da mu trebaju dronovi i druge rakete uz Tomahawke. Kaže da želi surađivati ​​s Trumpom kako bi dobio pomoć koja je Ukrajini potrebna i ojačao američku proizvodnju.

Upitan predlaže li neku vrstu trgovine ili razmjene, Zelenski odgovara: "imamo veliki prijedlog s našim dronovima", što je izazvalo osmijehe i kimanje glave Trumpa, koji kaže da bi ga to zanimalo. "Izrađuju vrlo dobre dronove", kaže Trump i dodaje da također ima obvezu osigurati da su Sjedinjene države "potpuno opskrbljene" potrebnim oružjem. "Puno bismo radije da im ne trebaju rakete Tomahawks, puno bismo radije da rat završi", rekao je Trump.

20:00 - Upitan o svom planiranom sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Mađarskoj, Trump započinje pohvalom mađarskog premijera Viktora Orbána i Putina, najbližeg saveznika u Europskoj uniji. "Mađarska je sigurna zemlja, odradila je odličan posao", rekao je Trump novinarima. "On je vrlo dobar vođa u smislu vođenja svoje zemlje. Nema puno problema kao što ih imaju druge zemlje". Zatim je upitan hoće li sastanak uključivati Zelenskog. Trump kaže da to još treba odlučiti i dodaje da su njih dvojica u lošim odnosima.

"Prošli smo kroz mnogo detalja", kaže Trump o pozivu. Putin "želi da se to okonča. Mislim da predsjednik Zelenski želi da se to okonča. Sada to moramo učiniti", naglasio je. Zelenski kaže da sve strane moraju sjesti i razgovarati kako bi se dogovorile o prekidu vatre. Kaže da Ukrajina želi mir, ali tvrdi da Putina treba "pritisnuti" da prekine rat, piše BBC.

19:56 - Upitan što misli o tome da Ukrajina upotrijebi rakete dugog dometa za dublji napad na Rusiju, Trump je odgovorio da bi to bila eskalacija, piše BBC. "O tome ćemo razgovarati", dodaje. Podsjećamo, Ukrajina vrši pritisak na SAD da isporuči rakete Tomahawk koje mogu pogoditi ciljeva udaljene gotovo 2000 km.

Zelenski je zahvalio svojim domaćinima i čestitao Trumpu na sporazumu o primirju u Gazi. "Mislim da možemo završiti ovaj rat uz vašu pomoć", kaže Zelenski. Dodaje da Rusija nema puno uspjeha na bojnom polju. Ukrajinski predsjednik kaže da je imao sastanke s nekim američkim energetskim tvrtkama koje su spremne ulagati kada rat završi.

19:49 - Novinar je pitao Zelenskog hoće li napraviti ustupke kako bi se okončao rat u Ukrajini. "Prije svega, mislim da moramo sjesti i razgovarati", kaže. "Druga točka, potreban nam je prekid vatre. Čak i sada vidite na Bliskom istoku da je vrlo teško održati prekid vatre". Zelenski kaže da je "spreman govoriti u bilo kojem formatu". "Bilateralno, trilateralno: nije važno. Samo mir. To je važno". Kaže da je osiguranje bilateralnih sigurnosnih jamstava sa SAD-om "najvažniji dokument jer su Sjedinjene Države vrlo jake", piše Sky News.

19:42 - Donald Trump kaže da mu je "čast" biti s "jakim vođom" i "čovjekom kojeg je dobro upoznao", misleći na Volodimira Zelenskog. Kaže da će razgovarati o svom jučerašnjem razgovoru s Vladimirom Putinom. "Mislim da postižemo veliki napredak", kaže Trump. "O tome ćemo danas razgovarati. Razgovarat ćemo o tome što se dogodilo jučer tijekom mog telefonskog razgovora s predsjednikom Putinom. Mislim da stvari idu prilično dobro. Sve je počelo s Aljaskom, gdje su, po mom mišljenju, dogovorene određene smjernice. I želimo vidjeti možemo li ovo dovršiti", rekao je Trump.

Izdvojio je i trenutak da pohvali odjevnu kombinaciju Volodimira Zelenskog. "Mislim da izgleda odlično u svojoj jakni", rekao je američki predsjednik, piše Sky News. Zelenskog je u veljači, tijekom prvog sastanka s Trumpom, u Ovalnom uredu kritizirao novinar jer nije nosio odijelo. Ukrajinac se za svoj drugi sastanak u Washingtonu u kolovozu odjenuo formalnije, a čini se da je to učinio i danas.

19:37 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bijelu kuću na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednici su se rukovali prije nego što su ušli unutra, piše BBC.

19:30 - Bivši glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, rekao je da se raduje sastanku koji je američki predsjednik Donald Trump najavio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, a koji bi se trebao održati u naredna dva tjedna. "Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini", rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu. "Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi", rekao je Stoltenberg.

Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno. Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja. "Ako i kad Putin shvati da neće pobijediti na bojištu, tada će sjesti i ispregovarati sporazum prema kojemu Ukrajina ostaje slobodna, neovisna zemlja", rekao je. Stoltenberg je vodio razgovor na sajmu knjiga s Marijom Ressom, filipinskom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja je upozorila protiv dezinformacijskih kampanja na internetu i društvenim mrežama. "Majka svih bitki danas je integritet informacija", rekla je istraživačka novinarka. Ovakav vid bitke vodi se u "vašem džepu", rekla je, pokazujući svoj pametni telefon.

19:27 - Vladimir Putin trebao bi biti uhićen na putu prema planiranom summitu sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u Budimpešti, smatra Međunarodni kazneni sud (ICC). Zemlje koje su potpisale ugovor s ICC-om dužne su provoditi naloge za uhićenje, navodi sud. To se odnosi i na Mađarsku, kao i na okolne zemlje kroz koje bi Putin trebao proći, prenose nizozemski mediji. Mađarska je najavila da će se povući iz ICC-a, ali se još uvijek mora pridržavati odluka ICC-a do sredine sljedeće godine. Mađarski premijer Viktor Orbán već je ranije ugostio i svog izraelskog kolegu Benjamina Netanyahua, čije je uhićenje sud također naložio. Od pandemije koronavirusa i invazije na Ukrajinu Putin je smanjio svoje strane posjete, a čini se da se nakon naloga uhićenja još rjeđe odlučuje na putovanja.

14:35- Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, uoči ključnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na kojem će razgovarati o nabavi snažnijih američkih projektila, objavio je na platformi X da bi isporuka sustava protuzračne obrane Ukrajini pomogla u spašavanju života. Zelenski je jučer izjavio da svaka odluka koja može ojačati Ukrajinu „približava kraj rata“, dodajući da se sigurnost njegove zemlje može „jamčiti ako se sve što smo dogovorili, uključujući i ovdje u Washingtonu, provede“.

Ranije tijekom dana, Zelenski je rekao da se sastao s predstavnicima američkih obrambenih kompanija kako bi razgovarali o „dodatnim isporukama sustava protuzračne obrane“ Ukrajini. Također je naveo da je Rusija tijekom noći na njegov rodni grad Krivi Rih lansirala „roj dronova“, koji su pogodili civilnu infrastrukturu. „U našem je nebu bilo još desetci napadačkih dronova. Uočene su i rakete“, napisao je na X-u. „Rusija pokušava pretvoriti ovaj dio Europe u otok opasnosti i patnje za ljudski život. Ključno je ne dopustiti da se to dogodi.“

Ukrajinski čelnik naglasio je da se „prava spremnost Moskve za mir“ ne očituje u riječima, već u „stvarnom prestanku napada i ubijanja“. Prema pisanju CNN-a, očekuje se da će Zelenski na današnjem sastanku u Bijeloj kući zatražiti od Trumpa dodatno oružje dugog dometa koje bi Ukrajini omogućilo napade na ciljeve unutar ruskog teritorija.

CNN također navodi da su Sjedinjene Države pojačale razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom, uključujući informacije o metama dublje unutar Rusije. To je dio strateškog zaokreta za koji obje zemlje vjeruju da bi mogao ponovno potaknuti pregovore s Moskvom, koji su zapeli nakon što summit između Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina na Aljasci nije rezultirao mirovnim sporazumom, prema izvorima upoznatima s tim pitanjem. Nakon tog summita, Washington je pokušao dodatno povećati pritisak na Putina, među ostalim i promjenom načina razmjene obavještajnih podataka, što Trumpova administracija smatra potezom koji bi mogao utjecati na ruske odluke o nastavku rata.

14:00 - Najavljeni sastanak predsjednika SAD-a i Rusije u Budimpešti je dobrodošao ako može dovesti do pravednog i trajnog mira u Ukrajini, izjavio je u petak glasnogovornik Komisije. “Pozdravljamo taj sastanak ako pomaže postizanju trajnog i pravednog mira u Ukrajini”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će se njih dvojica sastati u Budimpešti u sljedeća dva tjedna. Što se tiče logističkih pitanja oko dolaska ruskog predsjednika u Budimpeštu, u Komisiji su pojasnili da svaka zemlja članica može iznimno odobriti odstupanje od zabrane ulaska u europski zračni prostor za ruske zrakoplove. Glasnogovornica Komisije Anitta Hipper je rekla da je u okviru sankcija ruskom predsjedniku Putinu i ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu zamrznuta imovina u EU-u, ali ne i zabrana ulaska na teritorij EU-a.

Međunarodni kazneni sud (ICC) je izdao tjeralicu za Putina 2023. godine zbog ratnih zločina povezanih s nezakonitom deportacijom ukrajinske djece. Mađarska je već ugostila u travnju ove godine izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za kojim je također ICC raspisao tjeralicu. Nakon toga mađarska je vlada obavijestila da se povlači iz toga suda. Međutim, prema statutu ICC-a, Mađarska je i dalje dužna uhititi Putina jer povlačenje iz suda stupa na snagu godinu dana nakon što je o tome obaviješten glavni tajnik UN-a. U mađarskom slučaju to je lipanj 2026. Mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto rekao je u petak da će Budimpešta osigurati da Putin nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju.

13:00 - Kremlj je u petak objavio da bi se samit između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije, ali da još mnogo toga treba dogovoriti prije nego se odredi točan datum. Trump i Putin dogovorili su se u četvrtak da će održati drugi samit o ratu u Ukrajini, možda u Budimpešti, nakon što su se 15. kolovoza sastali na Aljasci kada nije bilo proboja.

Trump bi se u petak trebao u Bijeloj kući sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku dok Washington razmatra hoće li Ukrajini poslati krstareće projektile dalekog dometa Tomahawk. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio morati razgovarati telefonom i dogovoriti sastanak kako bi riješili mnoga pitanja prije samita.

"Ima mnogo pitanja, pregovarački timovi moraju biti utvrđeni i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve će se provoditi u fazama, ali, naravno, volja obojice predsjednika postoji", rekao je Peskov. "Samit bi se zaista mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije. Općenito se smatra da se ništa ne bi smjelo odgađati." Peskov je naglasio da je Rusija i dalje otvorena prema dogovoru koji bi okončao rat u Ukrajini mirnim putem. Rusija okrivljuje Kijev i njegove europske saveznike za zastoj u mirovnim pregovorima. Oni pak optužuju Rusiju da postavlja neprihvatljive uvjete i ističu da ne vjeruju da Putin iskreno želi mir. Kremlj je objavio da su Putin i mađarski premijer Viktor Orban u petak razgovarali telefonom o tom samitu i da je Orban rekao da je Mađarska spremna biti njegov domaćin.

12:56 - Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi ispod Beringovog mora izgraditi željeznički tunel "Putin-Trump" koji bi povezao dvije zemlje, pokrenuo zajednička istraživanja prirodnih izvora i "simbolizirao jedinstvo", rekao je u petak Putinov savjetnik. Prijedlog Kirila Dmitrieva, Putinova savjetnika za investicije i čelnika državnog fonda RDIF, odnosi se na projekt gradnje 112 kilometara željezničke pruge vrijedan osam milijardi dolara koji bi financirala Moskva i međunarodni partneri.

Dmitriev je tu ideju iznio u četvrtak nakon telefonskog razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom kojeg su se dogovorili da će se sastati u Budimpešti. "Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.

Beringov prolaz, koji je na najužem dijelu širok 82 kilometra, odvaja rusku regiju Čukotku od Aljaske. Ideja da se povežu ta dva teritorija stara je 150 godina, no nikada nije ostvarena. Dmitriev je sugerirao da bi tunel mogla izgraditi građevinska tvrtka The Boring Company u vlasništvu Elona Muska. Ni Musk ni Trump zasad nisu komentirali prijedlog. Dmitriev je podsjetio da se tijekom hladnog rata pojavila slična ideja, Most mira Kennedy-Hruščov, te je objavio nacrte projekta iz tog vremena, kao i grafički prikaz moguće rute tunela Čukotka-Aljaska.

8:40 - Mađarski premijer Viktor Orbán danas će razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok su u tijeku pripreme za sastanak s Donaldom Trumpom. Orbán, koji je dugogodišnji Trumpov saveznik i održava bliske veze s Rusijom, izjavio je da se priprema summit u Budimpešti te da će kasnije danas obaviti razgovor s Putinom. Napomenuo je da bi postizanje mirovnog sporazuma moglo pokrenuti novu fazu gospodarskog razvoja u Mađarskoj i Europi. Nakon telefonskog razgovora s Putinom, Trump je novinarima izjavio da će se sastanak vjerojatno održati "u roku od otprilike dva tjedna".

8.00 Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su u četvrtak još jedan summit o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi. Trump i Putin mogli bi se sastati u Budimpešti u sljedeća dva tjedna, rekao je američki predsjednik nakon više od dva sata telefonskog razgovora s ruskim kolegom koji je nazvao produktivnim. Kremlj je potvrdio planove za sastanak, iako nijedna strana nije dala datum kada će se održati.

"Cijeli svoj život sklapao sam dogovore", rekao je Trump kasnije novinarima u Bijeloj kući. "Mislim da ćemo ovo završiti, nadamo se uskoro." Neočekivani razvoj događaja uslijedio je dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u petak otputovao u Washington kako bi zatražio veću vojnu podršku, uključujući američke rakete dugog dometa Tomahawk.

Bijela kuća se posljednjih dana činila sklonom davanju Zelenskiju nove vojne podrške i sve je frustriranija Putinom. Ipak, Trumpov pomirljivi ton nakon telefonskog razgovora s Putinom doveo je u pitanje tu vojnu pomoć i ponovno potaknuo europske strahove od kapitulacije SAD-a pred Moskvom.

Od stupanja na dužnost u siječnju, Trump je redovito prijetio akcijama protiv Rusije, samo da bi odgodio te korake nakon razgovora s Putinom. Trump je tražio prekid vatre prije summita s Putinom na Aljasci u kolovozu, koji nije donio nikakve rezultate. U to vrijeme, neki su analitičari rekli da je Putin prihvatio američke ustupke bez namjere da zaustavi borbe.

Trostrani razgovori između Putina, Zelenskog i Trumpa, još jedan cilj kojemu je Washington u to vrijeme težio, nikada se nisu dogodili, a sada uopće ne postoji plan za takav sastanak. Republikanski predsjednik pozicionirao se kao mirotvorac, mašući diplomatskim postignućima, uključujući nedavni prekid vatre u Gazi i sporazum o taocima.

"Putin pokušava zaustaviti sve veći pritisak na Rusiju", rekao je Dan Fried, bivši dužnosnik State Departmenta. „Vidjet ćemo što će se dogoditi sutra, ali čini se da su se smanjile šanse za kretanje prema prekidu vatre pritiskom na Rusiju da se ozbiljno pozabavi time.“

Tijekom poziva, Putin je rekao Trumpu da bi isporuka raketa dugog dometa Ukrajini naštetila mirovnom procesu i vezama SAD-a i Rusije, rekao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov. „Što mislite da će reći, 'molim vas, prodajte im Tomahawke?'“, kasnije se Trump našalio s novinarima. „Ne, on to ne želi“, dodao je Trump, nazivajući projektile "zlokobnim oružjem“.

Zelenskij, koji je već u Washingtonu, rekao je da Putinova odluka da traži razgovore pokazuje da je u defenzivi. „Već možemo vidjeti da Moskva žuri s nastavkom dijaloga čim čuje za Tomahawke“, rekao je na X-u.

Mađarska lokacija odabrana za summit Trump-Putin privukla je pozornost. Putin se traži zbog navodnih ratnih zločina, što mu ograničava putovanja. Ukrajinski odnosi s Mađarskom sve su napetiji. Zelenski je prošli mjesec optužio mađarske dronove da su prešli u Ukrajinu, što je potaknulo mađarskog premijera Viktora Orbana da odgovori da Ukrajina nije neovisna suverena država.

Za razliku od većine čelnika NATO-a i Europske unije, Orban je održavao srdačne odnose s Rusijom, dok je istovremeno dovodio u pitanje logiku zapadne vojne pomoći Kijevu. "Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika odlična je vijest za miroljubive ljude svijeta", rekao je Orban na X. "Spremni smo!" Kasnije je rekao da je telefonski razgovarao s Trumpom i da su u tijeku pripreme za mirovni summit SAD-a i Rusije.

Očekuje se da će sastanak Trumpa i Putina uslijediti nakon razgovora sljedeći tjedan između timova koje predvode američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na lokaciji koja će biti naknadno određena. U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će Zelenskija izvijestiti o razgovorima s Rusijom u Ovalnom uredu u petak.

Kijev i Moskva eskaliraju rat masovnim napadima na energetsku infrastrukturu, dok se NATO muči s odgovorim na niz ruskih zračnih upada u europske zemlje.

Ukrajina želi projektile koji bi Moskvu i druge veće ruske gradove doveli u domet svoje vatre. U svom najnovijem napadu, Rusija je lansirala više od 300 dronova i 37 projektila kako bi ciljala infrastrukturu diljem Ukrajine u noći u četvrtak, rekao je Zelenskij. Kijev je pojačao vlastite napade na ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u Saratovskoj regiji u četvrtak.

U svojim posljednjim upozorenjima Rusiji, Trump je u srijedu rekao da je indijski premijer Narendra Modi pristao prestati kupovati rusku naftu i da će administracija potisnuti Kinu da učini to isto.