Putin uz europske zabrane ipak može ući u Mađarsku: Na stolu su mu ove dvije opcije

U pravnom smislu, sankcijski režim Europske unije ne onemogućuje posjet Vladimira Putina Mađarskoj, ali ga čini logistički i politički vrlo složenim. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Europska unija uvela je jedne od najstrožih sankcija u svojoj povijesti, koje uključuju i potpunu zabranu ulaska ruskih zrakoplova u zračni prostor država članica.

Na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014, izmijenjene Uredbom (EU) 2022/334, svim zrakoplovima u ruskom vlasništvu, registriranim u Rusiji ili pod ruskom kontrolom zabranjeno je ulaziti, slijetati ili prelijetati zračni prostor EU. Mjera se odnosi i na državne i vladine zrakoplove, pa tako o onaj kojim putuje ruski predsjednik. Međutim, unatoč takvoj sveobuhvatnoj zabrani, ista uredba predviđa mogućnost ograničenih izuzeća koja države članice mogu odobriti u posebnim okolnostima.

Jedan članak Uredbe kaže da "nadležna tijela države članice mogu odobriti zrakoplovu slijetanje, polijetanje ili prelet preko svojega teritorija ako je to potrebno u humanitarne svrhe ili u bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima ove Uredbe."

Ova odredba de jure daje državama članicama pravo da jednokratno odobre iznimku za određeni let, primjerice za humanitarnu misiju ili diplomatski posjet, bez kršenja sankcijskog režima. U praksi, to znači da svaka država ima suvereno pravo privremeno ukinuti zabranu unutar vlastitog zračnog prostora.

No logistika i političke implikacije su složene. Ako Putin želi zrakoplovom stići u Budimpeštu preko EU zračnog prostora, Mađarska bi najprije morala službeno odobriti slijetanje i polijetanje njegova državnog zrakoplova koristeći ovu zakonsku iznimku, što ne bi bio problem. No i države čiji bi se zračni prostor nalazio na ruti morale bi pojedinačno odobriti privremene dozvole za prelet, što je politički osjetljivo i sigurno ne bi išlo bez širih EU konzultacija i jasnog stava da je dolazak Putina u Budimpeštu dobrodošao korak. Takva odobrenja ne bi ukinula sveukupnu zabranu, nego bi vrijedila isključivo za taj određeni let. Druga mogućnost bila bi izbjegavanje zračnog prostora EU u potpunosti, tako da bi Putinov zrakoplov letio preko država koje nisu članice EU-a, poput Srbije ili Turske, prije nego što uđe u Mađarsku.