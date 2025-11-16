Mostar zavijen u crno. Nogometni sudac ubio ženu, nedavno prijavio pištolj, tvrdio da mu prijete...

Mostar je zavijen u crno. Danas oko 18 sati dogodilo se ubojstvo koje je potreslo Grad na Neretvi. Ubijena je žena.

Horor se događao na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od svog ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj. Pokušao je ubiti i sebe, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.

Vecernji.ba saznaje da se za ubojstvo sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova nogometaša Avde.

I Anis se u mladosti bavio nogometom, te je bio nogometni sudac koji je za svoj rad dobivao pohvale, a saznajemo da je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je, naveo je, dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.