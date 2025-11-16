Naši Portali
Užas u Gradu na Neretvi

Mostar zavijen u crno. Nogometni sudac ubio ženu, nedavno prijavio pištolj, tvrdio da mu prijete...

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 20:50

I Anis se u mladosti bavio nogometom, te je bio nogometni sudac koji je za svoj rad dobivao pohvale, a saznajemo da je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je, naveo je, dobivao prijetnje jer je nogometni sudac

Mostar je zavijen u crno. Danas oko 18 sati dogodilo se ubojstvo koje je potreslo Grad na Neretvi. Ubijena je žena.
Horor se događao na Trgu Ivana Krndelja. Nesretna žena bježala je od svog ubojice, uspjela pobjeći u kafić i nazvati policiju, međutim ubojica ju je sustigao i presudio joj. Pokušao je ubiti i sebe, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga, piše Večernji.ba.

Vecernji.ba saznaje da se za ubojstvo sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova nogometaša Avde.

I Anis se u mladosti bavio nogometom, te je bio nogometni sudac koji je za svoj rad dobivao pohvale, a saznajemo da je nedavno prijavio pištolj, a trebao mu je, kako je rekao, iz sigurnosnih razloga jer je, naveo je, dobivao prijetnje jer je nogometni sudac. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubojstvu s predumišljajem.

Ključne riječi
Anis Kalajdžić ubojstvo Mostar

Komentara 3

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
21:53 16.11.2025.

Femicid. Ali, to je BiH. Ne mogu ni Jelena ni Seve ništa pomoći... P. S. Pokoj dusi.

PR
prajdali100
21:24 16.11.2025.

Interesantno,kad je htio sebi presuditi pištolj zakaže.To se zove peh.

Avatar Krupe
Krupe
21:59 16.11.2025.

I umjesto da istraže navodne prijetnje, oni mu dadnu dozvolu za pištolj, bez da su se raspitali kom ga daju?! Nije li procedura da se malo raspitaju o onom koji traži oružje? 🤔

Kupnja