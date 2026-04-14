Nakon pada Viktora Orbána stiže još jedna dobra vijest za Europsku uniju. Kako otkriva Guardian, britanska vlada planira još prije ljeta usvojiti zakon koji će joj u sklopu resetiranja odnosa s EU omogućiti prihvaćanje pravila jedinstvenog europskog tržišta bez formalnog pristupanja tom tržištu, i to zaobilaženjem parlamenta u kojem dio zastupnika takve zakone i dalje smatra izdajom. Radi se o tzv. dinamičkom usklađivanju s pravilima jedinstvenog tržišta EU, osobito u sektorima poput hrane i poljoprivrede, i to u pogledu sanitarnih standarda, zatim industrijskih proizvoda i regulative koja bi trebala olakšati trgovinu s Unijom.

Zakon će omogućiti Ujedinjenom Kraljevstvu da brzo provede pravila zajedničkog tržišta ako utvrdi da je to u britanskom nacionalnom interesu, ali bez obveze da svaki put za to traži parlamentarnu suglasnost. Vlada laburističkog premijera Keira Starmera pritom je posegnula za ovlastima Henrika VIII., jednog od najmoćnijih engleskih vladara, iz davne 1539., koja su monarhu dopuštala vladanje dekretima, a današnjoj vladi donošenje zakona bez nadzora parlamenta korištenjem tzv. sekundarnog zakonodavstva.

Parlament, doduše, može odobriti ili odbaciti sekundarno zakonodavstvo, ali ga ne može mijenjati, što će vladu nedvojbeno suočiti s otporom opozicijskih stranaka. Iako iz vlade uvjeravaju da je riječ o mjerama kojima je isključivo cilj poticanje trgovine i uklanjanje trgovinskih barijera za hranu, piće i energiju, što bi britanskom gospodarstvu moglo uštedjeti milijarde i sniziti cijene hrane u trgovinama, kritičari iz opozicije novi potez Starmerove vlade smatraju najavom integracije "na mala vrata", uz preuzimanje pravila Bruxellesa bez kontrole parlamenta, tvrdeći da je riječ o gubitku suvereniteta i prikrivenoj integraciji s Unijom, i to bez prava veta i drugih prava koja je Britanija imala kao punopravna članica.

Međutim, britanski premijer u ovom slučaju samo pokušava popraviti golemu ekonomsku štetu koju je Brexit nanio britanskom gospodarstvu. Starmer nijednom izjavom nije doveo u pitanje povijesnu odluku britanskih birača koji su na referendumu koji uskoro obilježava desetu obljetnicu donijeli odluku o napuštanju EU, ali često naglašava da je način na koji je Brexit proveden bio pogrešan i da je nanio velike troškove gospodarstvu. Za razliku od svojih prethodnika, Starmer samo pokazuje spremnost na suočavanje s gorkom ekonomskom realnošću i naknadnim korekcijama te opreznim potezima pokušava popraviti "loš dogovor" po kojem je Britanija prije šest godina napustila EU. Brexit je Britaniji donio štetu koja je na brojnim područjima premašila prvotna očekivanja. Procjenjuje se da je britansko gospodarstvo od šest do osam posto manje nego što bi bilo da se Brexit nije dogodio, a dugoročna produktivnost Britanije smanjena je četiri posto.

Najava britanske vlade predstavlja nastavak postupnog približavanja Londona Uniji, i to u važnom geopolitičkom trenutku za Britaniju, kada se britanski odnosi s Washingtonom zbog nepredvidljivosti i nepouzdanosti Donalda Trumpa suočavaju s najvećom krizom od konca Drugog svjetskog rata. U situaciji kada London više ne može automatski računati na SAD svjedočimo opreznom približavanju Londona Europi, što je istodobno i odlična vijest za EU, s obzirom na to da približavanje Ujedinjenog Kraljevstva jača Europu i na ekonomskom i na sigurnosnom području, osiguravajući Europi veću autonomiju u odnosu na sve nepredvidljiviju Trumpovu Ameriku.