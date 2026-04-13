Crna prognoza zbog Orbánovog poraza, senator nabrojao: 'Sada dolazi oluja'

Antiruska politika stvarat će sve veći pritisak na Europsku uniju i uzrokovati ekonomske probleme tom bloku, upozorio je senator Konstantin Kosačov, zamjenik predsjednika Vijeća Federacije Rusije, nakon izbora u Mađarskoj. Naime, aktualni premijer Viktor Orbán izgubio je na izborima, a premoćnu pobjedu odnijela je oporbena Tisza Pétera Magyara. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem. S obzirom na to da je Orbán održavao bliske odnose s Kremljem, Rusija se zasigurno nadala drugačijem ishodu.

Iako Europljani očekuju da im nova mađarska vlast neće stvarati toliko problema kao Orbán sa svojim blokadama, ruski senator predviđa da će problema ipak biti, prenosi TASS. "Europskoj uniji sada dolazi idealna oluja. Prvo, morat će pronaći 90 milijardi eura za Ukrajinu, iznos koji nedostaje Bruxellesu, a još više ostalim europskim prijestolnicama. Drugo, cijene na benzinskim postajama i troškovi komunalnih usluga samo će rasti za EU zbog onoga što se događa na Bliskom istoku, što neće dodati optimizma ni kućanstvima ni dvoranama moći“, dodao je.

Također, smatra kako će Europska unija biti prisiljena "umirivati" američkog predsjednika Donalda Trumpa većim vojnim izdacima. "Orbán odlazi, a problemi će ostati, štoviše, oni će rasti“, zaključio je.

Ranije danas izbore je komentirao i Kirill Dmitriev, izvršni direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja te izaslanik ruskog čelnika Vladimira Putina za ulaganja i gospodarsku suradnju. On je, također, iznio crnu prognozu. "Ovo će samo ubrzati raspad Europske unije. Provjerite jesam li u pravu za četiri mjeseca", naveo je.