Magyar preuzima vlast

UŽIVO iz Budimpešte: Analiziramo rezultate povijesnih izbora u Mađarskoj

Autori: Tomislav Krasnec, Dario Topić, Večernji.hr
13.04.2026.
u 11:15

Novinari Večernjeg lista Dario Topić i Tomislav Krasnec sagledavaju kako su birači promijenili politički smjer zemlje, što je dovelo do ovakvog preokreta te kakve posljedice takav rezultat može imati za Mađarsku u idućim mjesecima

Dan nakon povijesnih izbora u Mađarskoj politička scena ulazi u novu fazu. Dok dosadašnji premijer Viktor Orbán pokušava konsolidirati posljedice izbornog poraza i “zaliječiti rane” nakon gubitka dugogodišnje dominacije, pobjednik Péter Magyar preuzima inicijativu i najavljuje formiranje nove vlasti.

U analizi rezultata, novinari Večernjeg lista Dario Topić i Tomislav Krasnec sagledavaju kako su birači promijenili politički smjer zemlje, što je dovelo do ovakvog preokreta te kakve posljedice takav rezultat može imati za Mađarsku u idućim mjesecima.

- Povratak Mađarske Europi jučer je bio popraćen velikim brojem ljudi koji su skandirali „Europa, Europa“. To je zasigurno poruka ne samo Mađarskoj, nego i cijelom svijetu. Može se interpretirati i kao signal da Donald Trump je bio kontrproduktivan za Orbana.  Cijeli svijet iščitava ovu poruku, a postoje i brojni znakovi da Trumpov politički blok i pokret „Make America Great Again“ gube snagu te da se radi o projektu koji se postupno iscrpljuje.  Dodatno, jutrošnji Trumpov napad na papu Lava može se promatrati kao još jedan pokazatelj tog slabljenja i dio šireg konteksta aktualnih političkih događaja. Sve to upućuje na zaključak da su populizam i takav oblik političke mobilizacije možda dosegnuli svoj vrhunac te da bi nadolazeći midterms izbori mogli imati sličan ishod kao i nedavni događaji u Mađarskoj. - kazao je Krasnec. 

 - Ova situacija stvorila je novu političku dinamiku, a postavlja se i pitanje sigurnosti političke pozicije Roberta Fica, koji je podržavao Orbána. Ovakav razvoj događaja mogao bi mu značajno uzdrmati političko tlo pod nogama. Iako još nije jasno hoće li doći do domino-efekta, takav scenarij nije isključen. Ovo ujedno pokazuje kako se dugotrajni autokratski sustavi ne ruše putem obožavatelja na društvenim mrežama, već kroz stvarne političke procese. Kampanja mađarske oporbe bila je strukturirana i pažljivo oblikovana, s nizom sofisticiranih političkih poruka. Njihov ključni faktor uspjeha bila je sama demokracija. - dodao je Krasnec. 

Ključne riječi
izbori. Mađarska Viktor Orban

Backup
11:28 13.04.2026.

Ovi izbori pokazuju da je Plenković najbolja opcija u Hrvatskoj u ovim turbulentnim vremenima. Milanović je ono drugo.

DarthVader
11:36 13.04.2026.

Ja jučer zaradio od admina žutic jer sam samo spomenuo Orbanovog prijatelja Zokana s Pantovcaka. Žalosno.

nekakav
11:36 13.04.2026.

povijesna je bila 1989-a godina, rušenje komunističkog sustava. ovo je normalna demokratska procedura, izbori na kojima se mijenjaju garniture, nakon 16 godina birači, društvo, tražilo promjenu. i 1933.-e su nijemci tražili, i dobili promjenu. grčka, stara demokracija, imala je duže vojne diktature nego ijedna europska država. pa? zašto se mi bavimo tolko u medijima orbanom? kao putin i trump plaču, jadni, izgubili svojeg čovjeka... ma dajte. rusi sigurno pretužni jer su prodavali naftu i plin mađarima daleko jeftinije nego amerikanac nijemcima... ameri jadni ne znaju kud će, nestao orban, koga će sad koristiti za prtljanje po briselskim hodnicima. amer prisluškuju čitavu eu, ako treba direktno djeluju, discipliniraju, zabrane ulazak u ameriku, priprijete blokiranjem neke banke, i odmah se pobunjenici smire.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

