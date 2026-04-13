Dvotrećinska pobjeda Magyara: Lekcije iz Mađarske za hrvatske izbore

Predizbornu kampanju u Mađarskoj je proteklih tjedana pozorno pratio hrvatski digitalni i marketinški stručnjak Marijan Palić pa je podijelio u emisiji Večernji TV-a sva zapažanje o ovim zanimljivim izborima na kojima je Peter Magyar došao do iznenađujuće velike pobjede nad Viktorom Orbanom.

„Koliko god mi gledali ankete i svu moguću analitiku, ipak smo očekivali da Viktor Orbán, koji je na vlasti već 16 godina, ima još neki trik u rukavu, da će se nešto dogoditi i da će biti jako blizu. Na kraju – velika povijesna pobjeda Pétera Magyara. Dogodilo se to da je Viktor Orbán išao možda i preagresivno u kampanji, previše fokusa je stavio na Zelenskog i vodio kampanju protiv Europske unije. Péter Magyar je okrenuo kampanju potpuno u drugom smjeru i govorio o onome što ljude po anketama najviše brine: sindikalnoj košarici, životnom standardu i inflaciji. Jednostavno je puno bolje pogodio taj target, kao i želju za promjenom nakon šesnaest godina. Vidjelo se sinoć nakon objave rezultata da je atmosfera bila kao da su pobijedili na svjetskom prvenstvu u nogometu. I ono što je najvažnije za Pétera Magyara – on ima dvotrećinsku većinu", rekao je Marijan Palić.

Palić kaže da se po engagementu na društvenim mrežama moglo vidjeti da bi Magyar mogao i do dvotrečinske većine. Magyar je imao dva puta veći engagement od Viktora Orbána, što znači da su ljudi vidjeli njegove poruke i da su ih dijelili.

- Zanimljivo je među tim podacima da je Magyar bio popularniji među mlađom populacijom. Viktor Orbán je imao samo 25 % mladih birača, sve ostalo je imao Péter Magyar. Bitno je bilo izvući sve te mlade ljude na izbore jer je poznato da mladi baš ne izlaze na izbore, i Péter Magyar je u tome uspio. Viktor Orbán je svoje snage usmjerio više na tradicionalne medije, ondje je po nekakvim analizama imao oko 80 % televizija, radija i slično, i to mu je dosad prolazilo. Magyar je kroz društvene mreže i kanale – znamo kako TikTok djeluje, ne trebate imati followere nego dobar sadržaj, pa se to dijeli preko WhatsAppa – uspio probiti tu blokadu.

- Najzanimljivije u cijeloj priči jest da Magyar nije stao samo na digitalnim kanalima nego je išao puno i po terenu. To je zanimljivo usporediti s izborima za gradonačelnika New Yorka, gdje je Mamdani imao veliku kampanju i išao od vrata do vrata. To isto je sada napravio Magyar – imao je 4000 organizacija na terenu, obilazio je Mađarsku jer je znao da ima ljudi u tim manjim sredinama koje ne može dosegnuti digitalno, pa je on tamo dolazio osobno. Vidjeli smo grafiku da je obišao više ljudi i mjesta nego Viktor Orbán u svojoj kampanji. Orbán se pouzdao u to da uvijek pobjeđuje u ruralnim sredinama pa se fokusirao na gradove, pokušavajući tu smanjiti razliku. Što se da zaključiti iz ove kampanje, ali i iz nekoliko posljednjih kampanja u Hrvatskoj i svijetu? Pozitivne kampanje pobjeđuju. Negativne kampanje i kampanje zastrašivanja više nemaju baš nekog utjecaja, i baš to je bila razlika između Magyarove i Orbanove kampanje, ispričao nam je Palić.

Magyar ide prema pozornici Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Orbán je očito vidio po anketama da gubi, govori Palić, pa je koristio kampanju zastrašivanja kroz priču o ratu u Ukrajini – da će Mađari morati u rat zbog Ukrajine, da im se blokira pristup nafti i plinu zbog „zle Ukrajine“, a on je jedini koji brani Mađarsku. Taj mu narativ nije uspio proći. Najzanimljivije je da su oni na početku kampanje krenuli s pozitivnim stvarima – da smanjuju cijene, da zamrzavaju primjerice cijene plina – a onda su u jednom trenutku prekinuli s tim narativom i krenuli s negativnim. To se pokazalo kao loša odluka. Možda bi on izgubio izbore i da je nastavio s pozitivnim narativom, ali vjerojatno bi ta razlika bila malo manja.

„Uvijek kažu da ako nemaš nekih ekonomskih rezultata, onda moraš tražiti nekog vanjskog protivnika pa se s njim boriti. Očito je to bila nekakva taktika. S druge strane, on ima otegotnu okolnost jer su milijarde eura iz europskih fondova praktički za Mađarsku zamrznute zadnjih nekoliko godina i upravo je na tu kartu igrao Péter Magyar koji je rekao da čim on dođe, on će s Bruxellesom donijeti tih 18 milijardi natrag. Tu je ljudima odmah jasno što se događa – da se otvara ekonomija, smanjuju se cijene, ponovno se investira u Mađarsku – i te poruke su im bile jasnije. Orbán je nekako pokušao igrati na to da svoje birače, desne birače, motivira porukom da je Ukrajina kriva za sve, Bruxelles je kriv, ako to napravite doći će migranti, a ako Magyar pobijedi, ići ćete u rat u Ukrajinu koji vam ne treba. Služio se nekakvim video sadržajima koji su baš šokirali javnost. Recimo, najpoznatiji je video u kojem djevojčica pita majku „gdje mi je otac“, a onda se u AI videu otac pokazuje na ratištu, dolazi vojnik i ubija ga. Prikazivali su tog vojnika kao njemačkog vojnika, Europsku uniju i rat koji dolazi. Baš su se služili svakakvim sredstvima da bi kroz strah motivirali ljude. U nekim kampanjama strah djeluje, ispričao nam je u emisiji Marijan Palić.

Palić kaže da Trump može lagati koliko hoće, ali da kod drugih baš i nije tako. Ne samo New Yorku i Mađarskoj, nego se čak i u Hrvatskoj pokazalo da pozitivna kampanj pobjeđuje.

„Kad pogledamo kampanje koje su bile i kad se svaka kampanja na lokalnim izborima analizira, vidjet ćete da praktički svi oni koji su davali neke konkretne projekte koji su bili pozitivni, a koji nisu bili agresivni, oni su na kraju krajeva osvojili izbore. Ne moramo ići daleko – u Zagrebu je Tomislav Tomašević osvojio izbore, a kad pogledate protukandidate, svi skupa su ga napadali, bavili su se njime, nisu se bavili rješenjima. Tomašević se bavio rješenjima. Imamo istu situaciju u Splitu gdje je bila pozitivna kampanja, a Puljak je u drugom krugu bio izrazito negativan i to će vam svi reći analitičari. Rijeka, Osijek… Znači, jednostavno ljudi hoće, koliko god je možda zabavno raditi negativne napade, ipak pozitiva i konkretni projekti ljudima daju nekakvu sigurnost i stabilnost. Kažu: „Ja ću ipak glasati za tu osobu“, kaže Palić.

Masa euforično pozdravlja dečka koji skida Fideszovog kandidata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naš digitalni stručnjak je ispričao na koji način je, recimo, Viktor Orbán pokušao doći do oglasa. Iako je zabranjeno političko oglašavanje unutar Europske unije, on je radio raznorazne crtiće uz pomoć AI-a u kojima je prikazivao Tisu (što je rijeka na mađarskom) praktički kao nekoga tko će napraviti loše, ali je opisivao rijeku koja je prolazila pokraj i u tom crtiću su bile životinje. Jednostavno ni algoritmi Googlea to nisu mogli raspoznati. Dok su oni to raspoznati, dok je netko prijavio taj video, on je već imao stotine milijuna pregleda. Tako da ima jako puno tih stvari kroz koje je on pokušao doskočiti i doći do boljeg rezultata, ali mu nije uspjelo.

Marijan Palić kaže da su botovi i dalje jako oružje te ih je usporedio s dronovima u modernom naoružanju – pojavili su se praktički niotkuda i sad su jedno od glavnih oružja. „Upravo će botovi, odnosno komentari na društvenim mrežama i na portalima, biti nešto što može utjecati na same birače. Zašto? Zato što većinom ljudi imaju takve navike: čitaju naslove, prelete tekst i onda čitaju komentare. Ako imate u komentaru 10 negativnih komentara o kandidatu, gradonačelniku, županu, ljudi će reći: „Pa svi misle da on loše radi, da je on katastrofa“, a u biti to mogu biti samo botovi koji su dogovoreni da će objaviti određeni sadržaj. To je puno jednostavnije svima i lakše im je to napraviti nego nekakve AI videe, mada je i to sad jako jednostavno“, upozorava Palić.

Slavlje na ulicama Mađarske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puno se govorilo o utjecaju Rusa na izbore u Mađarskoj, te Palić ukazuje da ono što smo definitivno mogli pročitati kroz medije jest da su nekoliko članova ruske vojne obavještajne službe bili u veleposlanstvu u Budimpešti. Oni su tamo upravljali svim tim navodnim akcijama, između ostalog fake news postovima. Zanimljivo je da su oni na taj način pomagali Orbanu, a opet s druge strane Orbán je dobio podršku i Sjedinjenih Američkih Država i od samog Donalda Trumpa. J.D. Vance je bio tamo, tako da je jako zanimljiva situacija u kojoj je imao podršku i Rusa na terenu, ali i iz SAD-a, gdje je praktički u Budimpeštu došao J.D. Vance i podržao ga. „Ono što je možda čak i dodatno motiviralo birače Magyara jest činjenica da su mnogi desni lideri iz Europe, pa čak i predsjednik Argentine, Trump i slično podržavali Orbána. A onda kad imate zanimljivu situaciju na izborima da su tri desne stranke praktički samo u parlamentu, a vi u Mađarskoj nemate ni jednu lijevu stranku ni stranku lijevog centra. Praktički su vjerojatno svi ti birači koji bi potencijalno glasali za neku stranku lijevog centra ili centra se odlučivali upravo za Magyara“, kaže Palić.

Foto: Večernji TV

Palić kaže da ono što je zanimljivo jest, Europska unija, koja je, za razliku od prošlih izbora gdje se svrstala protiv Orbána, javno se ovaj put nije svrstala i nitko nije išao podržati Magyara previše javno. „Zato što bi to opet Orbán mogao iskoristiti. I on je to na prethodnim izborima iskoristio – rekao je: „OK, Europska unija je protiv mene, ovi su protiv mene, svi su protiv mene. Podržite me da spasimo Mađarsku.“ U ovom slučaju to nije mogao govoriti zato što se Europska unija u potpunosti držala po strani. U cijeloj toj priči ljudi jednostavno nisu znali da li da vjeruju ili ne vjeruju i praktički su bili dosta izgubljeni, ne samo ljudi nego i analitičari koji su to pratili. Kažem, svima je bilo onako: kako je sad anketa točna? Da li ima smisla išta komentirati uopće? I baš zato mislim da su mnogi komentirali dosta oprezno i nisu bili sigurni što bi rekli za sam rezultat“, ispričao je iskusni digitalni stručnjak u emisiji Večernji TV-a.

Palić da se kod rezultata Magyara spojilo nekoliko stvari: dobar kandidat, dobre poruke, trenutak u kojem Mađari stoje loše financijski što se tiče kupovne moći i inflacije i slično, gdje znaju da im milijarde stoje na raspolaganju, a ne mogu ih koristiti, uplitanje Rusije, želja da se približe natrag, pogotovo mladih, Europskoj uniji. Isto tako i negativna kampanja koja je definitivno igrala ulogu da motivira određene ljude da kažu: „Ne želim to više slušati.“ Na kraju krajeva, jučer je viđeno da su mnogi skidali negativne plakate po Budimpešti jer im je bilo dosta svega. Svi ti elementi su definitivno pomogli.

„Šesnaest godina je puno za biti na vlasti, jednostavno. Neki ljudi samo kažu: „Hoćemo promjene.“ Ono što sam spomenuo isto tako važno jest da kad su svi desni podržali Orbána, svi drugi koji možda nisu htjeli podržati Magyara, ali su rekli „ne želimo tu ekstremnu desnicu, te Putinove trupe ostale koji će podržati Orbána“ – oni su začepili nos i rekli: „Glasat ćemo za Magyara“, zaključio je Palić.