Ove godine za samo 173 radnika vaučeri za učenje hrvatskog

U prvih devet mjeseci ove godine nastavljen je pad broja izdanih dozvola za boravak i rad stranim radnicima – izdano ih je 136.194, ili njih 22.643 manje nego lani u istom razdoblju, što je i posljedica postroženih propisa. Hrvatska ima oko 160 tisuća stranih radnika prema podacima naših institucija i izjavi premijera, što znači da se broj stranih radnika posljednjih dvije, tri godine vrti između 130 i 160 tisuća. Broj stranih radnika koji uče hrvatski jezik preko vaučera koje odobrava Hrvatski zavod za zapošljavanje slabašan je jer su ove godine dodijeljena samo 173 vaučera (najviše Filipincima (80) i Nepalcima (73). Hrvatska će, očito, morati propisati za strane radnike obvezu poznavanja osnova hrvatskog jezika jer nije izgledno da će se broj stranih radnika bitno smanjivati.

Sociolog dr. sc. Ivan Balabanić s Instituta za istraživanje migracija pozdravlja najavu ministra Božinovića da će se ići u izmjene zakona prema kojima će strani radnici morati znati osnove hrvatskog jezika, te imati osnovna znanja o svojim pravima i obvezama i hrvatskoj kulturi. Mali broj odobrenih vaučera za učenje hrvatskog jezika pri HZZ-u, kaže, sada nije dobar pokazatelj stanja, niti govori koliki je interes stranih radnika za učenjem hrvatskog jezika jer npr. u ugostiteljstvu veći hotelski lanci samostalno organiziraju učenje hrvatskog jezika, a postoje i druge institucije na kojima strani radnici mogu učiti hrvatski.

– Također, kod nas veliki broj radnika radi preko agencija na određeno radno vrijeme pa poslodavci tu nemaju interesa sufinancirati za njih učenje hrvatskog jezika jer računaju da će kratko ostati. Poznavanje osnova hrvatskog jezika bitno je za strane radnike ne samo u uslužnim djelatnostima već i u građevini, kako zbog integracije tako i zbog njihove sigurnosti. Sama struktura radnika koji dolaze kod nas, a koji su mahom slabijeg obrazovanja, utječe na to da teže uče jezik, a dodatan problem je što se radnici iz Indije ni međusobno ne razumiju jer u toj zemlji ima oko 20 službenih jezika pa u Hrvatskoj sada uče pandžabi, jedan od njihovih glavnih jezika da se mogu međusobno sporazumijevati, a ne hrvatski. Većina stranih radnika ovdje je dvije do tri godine i vidjet će se tek nakon pet godina kada budu tražili stalni boravak koliko znaju hrvatski jezik i pismo – kaže Balabanić. Radnici koje osobno poznaje žele, dodaje, naučiti hrvatski jezik.

Od izdanih 136 tisuća radnih dozvola stranim radnicima, polovina (68.587) ih se odnosi na nove radne dozvole, što znači da poslodavci i dalje traže nove radnike, a ako ih zapošljavaju prvi put, oslobođeni su za njih plaćanja zdravstvenih doprinosa na godinu dana. Produljeno je 48.656 radnih dozvola, a sezoncima ih je izdano 18.951. Najveći broj dozvola za boravak i rad strancima izdan je u turizmu i ugostiteljstvu (45.810) te u graditeljstvu (40.124), no brojke su manje nego lani, osobito u graditeljstvu u kojem je lani bilo izdano 55.507 radnih dozvola, a u turizmu i ugostiteljstvu njih 48.184. Najveći broj radnih dozvola izdan je državljanima BiH (25.763), Nepala (24.948), Srbije (20.831), Filipina (12.809), Indije (12.274), S. Makedonije (10.273), Kosova (4855), Egipta (4305), Uzbekistana (4207) i Bangladeša (2595). Nakon međudržavnog ugovora između Hrvatske i Filipina kojim će se dolazak Filipinaca dogovarati preko institucija, a ne više privatnih posrednika, napravljen je mali pomak u reguliranju uvoza radnika. Neke zemlje su tek nakon što su u njima stvorena geta doseljenika koji ne znaju jezik zemlje u kojoj žive, kao ni njihova djeca, propisali obvezno poznavanje osnova jezika zemlje u koju dolaze kao i posjedovanje minimalno strukovne naobrazbe, poput Njemačke. Druge poput Finske nisu dopuštale zapošljavanje stranaca bez poznavanja finskog ili švedskog jezika te nemaju većih problema s integracijom.

Balabanić dodaje da sada država pokušava uvesti reda nakon što je od 2021. vladao eldorado za stotine agencija koje su posredovale u uvozu radnika. Poljska u kojoj je najviše doseljenika iz Ukrajine i Bjelorusije, također, uvozi radnike iz Filipina, Nepala i Indije ali prednost, kaže, daje mladim bračnim parovima, računajući da će se lakše integrirati i naučiti jezik.