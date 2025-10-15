Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STRANI RADNICI

Dogovoren program zaštite radnika: Privatnici izbačeni iz posla uvoza filipinskih radnika

Autor
Sandra Veljković
15.10.2025.
u 06:01

Prije odlaska radnici prolaze orijentacijsku obuku o hrvatskom jeziku, kulturi i pravima radnika, a nakon dolaska ciljano uključivanje u društvo

Prva skupina Filipinaca koji dolaze na rad u Hrvatsku po novom međuvladinom sporazumu odradila je selekcijski proces i upravo ovih dana im predstoje razgovori s poslodavcima. Nakon završetka procesa, njih nešto više od 3000 trebalo bi početi raditi u hrvatskim hotelima i ugostiteljskom sektoru krajem ove godine. O funkcioniranju u praksi novog programa etičkog i transparentnog zapošljavanja, iz kojeg su izbačene privatne agencije te umjesto njih posreduju državne institucije, i koji je prvi te vrste u velikom dijelu Europe te bi trebao postati model zapošljavanja stranaca i za druge države, razgovarao je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sa svojom filipinskom kolegicom Theresom Lazaro, kazavši, među ostalim, kako "filipinski radnici predstavljaju možda najvredniji aspekt odnosa dviju zemalja", s obzirom na njihov broj u Hrvatskoj – oko 17 tisuća – i naglasio važnost pitanja radničkih prava i sigurnih radnih mjesta. Prvi je to posjet hrvatskog ministra vanjskih poslova toj zemlji od uspostave diplomatskih odnosa.

Ključne riječi
strani radnici posao filipinci Gordan Grlić Radman

Komentara 8

Pogledaj Sve
OP
Oprtalj1
07:15 15.10.2025.

Neka prvo nauče hrvatski, kako nam se u trgovini, kafiću, ... ne bi obraćali s "What do you want ? I neka shvate na vrijeme kako se u zapadnoj kulturi nos čisti maramicom a ne golim prstima, rukavom, ...

AP
APšape
08:00 15.10.2025.

AP provodi demografsku revitalizaciju kako je i obećao.

GL
globalsolutions
07:49 15.10.2025.

Plan iseljavanja Hrvata i naseljavanja svega i svačega ide dalje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
NAJVEĆA TRAGEDIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Kobni listopad: Smrt je kosila pacijente u bolničkim centrima za hemodijalizu u Zagrebu, Puli, Rijeci...

Listopad 2001. godine crnim je slovima upisan u povijest hrvatskog zdravstva. Tog je mjeseca, u samo tjedan dana, umrlo čak 23 pacijenata čiji je život ovisio o hemodijalizi. Iako je informaciju o prvim misterioznim smrtima pacijenata, prema riječima tadašnje ravnateljice KBC Zagreb, prof. Sante Večerine, Ministarstvo zdravstva imalo još u petak navečer, šutnja je prekinuta tek u nedjelju, nakon što je naša novinarka, Diana Glavina otkrila aferu te je 14. listopada 2001., Večernji list prvi objavio potresnu vijest o najvećoj tragediji u hrvatskom zdravstvu.

Učitaj još