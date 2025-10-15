Dogovoren program zaštite radnika: Privatnici izbačeni iz posla uvoza filipinskih radnika

Prva skupina Filipinaca koji dolaze na rad u Hrvatsku po novom međuvladinom sporazumu odradila je selekcijski proces i upravo ovih dana im predstoje razgovori s poslodavcima. Nakon završetka procesa, njih nešto više od 3000 trebalo bi početi raditi u hrvatskim hotelima i ugostiteljskom sektoru krajem ove godine. O funkcioniranju u praksi novog programa etičkog i transparentnog zapošljavanja, iz kojeg su izbačene privatne agencije te umjesto njih posreduju državne institucije, i koji je prvi te vrste u velikom dijelu Europe te bi trebao postati model zapošljavanja stranaca i za druge države, razgovarao je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sa svojom filipinskom kolegicom Theresom Lazaro, kazavši, među ostalim, kako "filipinski radnici predstavljaju možda najvredniji aspekt odnosa dviju zemalja", s obzirom na njihov broj u Hrvatskoj – oko 17 tisuća – i naglasio važnost pitanja radničkih prava i sigurnih radnih mjesta. Prvi je to posjet hrvatskog ministra vanjskih poslova toj zemlji od uspostave diplomatskih odnosa.