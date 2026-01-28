Mnogi rade grešku s HDMI utorima, a da toga nisu ni svjesni: Otkrivamo čemu služi svaki od njih

Gotovo svi najbolji televizori današnjice dolaze s tri ili četiri HDMI priključka, no njihove se mogućnosti razlikuju od modela do modela i od proizvođača do proizvođača. Ako posjedujete igraću konzolu novije generacije ili jedan od modernih soundbarova, ključno je pripaziti na koji HDMI priključak spajate uređaj. U suprotnom, mogućnosti vaše konzole neće doći do punog izražaja, dok u slučaju soundbara, on jednostavno neće raditi ako nije spojen na ispravan priključak. Također, iako sam HDMI kabel može činiti razliku, to ne znači da morate trošiti puno novca na skupe modele. Svi kabeli imaju isti utikač, a čak i oni koji podržavaju najnaprednije opcije danas su cjenovno pristupačni. Najjednostavniji savjet je da uvijek kupujete kabel s oznakom da podržava 8K rezoluciju i nećete pogriješiti.

Kako navodi TechRadar, na tržištu trenutno postoje tri glavne vrste HDMI priključaka koje ćete susresti ovisno o starosti vašeg televizora, a to su verzije 1.4, 2.0 i 2.1. Najstariji među njima je HDMI 1.4, koji podržava 4K rezoluciju pri 24 sličice u sekundi (Hz) te 1080p HD rezoluciju do 120Hz. Ovu vrstu priključka najčešće ćete naći na jeftinijim ili manjim televizorima koji su ionako primarno namijenjeni za 1080p prikaz. Sljedeća generacija je HDMI 2.0, koji podržava 4K rezoluciju pri 60 sličica u sekundi i ima propusnost podataka od 18 Gbps. To je još uvijek vrlo čest standard, pogotovo na povoljnijim modelima televizora, a važna značajka mu je i podrška za HDR, što je bitno za igranje i gledanje sadržaja s 4K Blu-ray playera.

Najnapredniji i danas najpoželjniji standard je HDMI 2.1. On podržava 4K rezoluciju pri impresivnih 120 sličica u sekundi, kao i 8K rezoluciju pri 60Hz. Njegova ukupna propusnost iznosi 48 Gbps, što je značajno više od 18 Gbps koje nudi HDMI 2.0. Iako 8K sadržaj još nije široko dostupan, ovaj je priključak ključan za moderno igranje. Tvrtka HDMI Forum Inc. je na sajmu CES 2025 čak najavila i budući standard, HDMI 2.2, koji bi trebao donijeti podršku za 16K rezoluciju, propusnost od 96 Gbps i nevjerojatnih 480Hz osvježavanja pri 4K rezoluciji za igranje. Međutim, proći će još nekoliko godina prije nego što vidimo televizore s ovom tehnologijom.

Kad je riječ o spajanju zvučnih sustava, odnosno soundbarova, pravilo je vrlo jednostavno. Morate koristiti priključak s oznakom HDMI ARC (Audio Return Channel) ili eARC. Ovi priključci posebno su dizajnirani za slanje audio signala s televizora na soundbar. Iako rade na sličan način, eARC ima veću propusnost zvuka i omogućuje podršku za napredne formate bez kompresije, poput Dolby Atmosa i zvuka visoke rezolucije. Na vašem televizoru ovaj će priključak biti jasno označen, najčešće kao "HDMI ARC" ili "eARC", i u pravilu postoji samo jedan takav utor.

Za vlasnike modernih igraćih konzola kao što su PlayStation 5 i Xbox Series X, ili moćnog računala za igranje, ključno je koristiti HDMI 2.1 priključak. Ovi uređaji podržavaju igranje u 4K rezoluciji pri 120 sličica u sekundi, a jedino HDMI 2.1 standard može prenijeti toliku količinu podataka. To u praksi znači brže vrijeme odziva i znatno glađe pokrete tijekom igranja, što pruža veliku prednost u natjecateljskim igrama. Iako ove konzole možete spojiti i na HDMI 2.0 priključak, bit ćete ograničeni na maksimalno 4K pri 60Hz. Dok povremenim igračima to možda neće smetati, ovo ograničenje zasmetat će ozbiljnijim igračima koji su kupili skupe konzole upravo zbog vrhunskih performansi. Za starije uređaje, poput konzola PlayStation 4 ili Nintendo Switch, HDMI 2.0 priključak je sasvim dovoljan.

Važno je napomenuti još jednu stvar prilikom spajanja konzola nove generacije. Nakon fizičkog spajanja, potrebno je ući u postavke HDMI priključka na samom televizoru, koje se obično nalaze pod općim postavkama ili vezama, te uključiti takozvani "Poboljšani način" (Enhanced mode). Naziv ove opcije može se razlikovati ovisno o proizvođaču, ali njezinim aktiviranjem otključat ćete puni potencijal priključka, uključujući 4K pri 120Hz. S druge strane, za 4K Blu-ray playere i streaming uređaje poput Amazon Fire TV Sticka 4K, dovoljan je HDMI 2.0 priključak jer on bez problema podržava 4K HDR, format u kojem je dostupna većina takvog sadržaja.

Raspored i označavanje HDMI priključaka razlikuju se od proizvođača do proizvođača. Primjerice, neki od najboljih OLED televizora na tržištu, poput modela tvrtke LG, često imaju četiri HDMI 2.1 priključka, što znači da gotovo sve utore možete koristiti za bilo koji uređaj bez brige o performansama. Jedini priključak na koji treba obratiti pozornost jest onaj s oznakom eARC, koji je fizički jasno označen na pozadini televizora.

Dok brendovi poput LG-a i Samsunga u svoje premium modele gotovo uvijek ugrađuju četiri HDMI 2.1 priključka, proizvođači kao što su TCL, Hisense i Sony često nude kombinaciju od dva HDMI 2.1 i dva HDMI 2.0 priključka. U tom slučaju, jedan od 2.1 priključaka obično je rezerviran za eARC, ostavljajući jedan slobodan za igraću konzolu. Proizvođači često jasno označavaju mogućnosti svakog utora. TCL, na primjer, svoje HDMI 2.1 priključke označava s "4K/144Hz", a HDMI 2.0 s "4K/60Hz", što korisnicima uvelike olakšava snalaženje. Stoga, ako planirate kupnju novog televizora, dobra je ideja provjeriti koje uređaje posjedujete i koje HDMI priključke trebate kako biste bili sigurni da će novi televizor zadovoljiti sve vaše potrebe.