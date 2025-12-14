VIDEO Nevjerojatna snimka Australca koji napada jednog od napadača, razoružava ga, a zatim ga otjera njegovim oružjem

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka s pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, na kojoj se vidi kako civil napada jednog od naoružanih napadača, oduzima mu oružje i tjera ga s mjesta napada.

Incident se dogodio tijekom masovne pucnjave na Bondi Beach, u kojoj je, prema policiji Novog Južnog Walesa, više ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Napad se dogodio u blizini Bondi Parka, gdje se u to vrijeme održavala židovska proslava Hanuke. Policija je potvrdila da su napadači tijekom intervencije upucani i uhićeni te da više nema aktivne prijetnje za javnost.

Na snimci se vidi muškarac kako izlazi iz zaklona, nasrće na napadača s leđa, izbija mu pušku iz ruku i potom oružjem tjera napadača da se povuče, dok se u pozadini i dalje čuju pucnji i vrisci.