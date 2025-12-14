Naši Portali
Najnovije vijesti
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
HRABAR ČIN

VIDEO Nevjerojatna snimka Australca koji napada jednog od napadača, razoružava ga, a zatim ga otjera njegovim oružjem

Autori: Danijel Prerad, Večernji.hr
14.12.2025.
u 11:02

Incident se dogodio tijekom masovne pucnjave na Bondi Beach, u kojoj je, prema policiji Novog Južnog Walesa, više ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni.

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka s pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, na kojoj se vidi kako civil napada jednog od naoružanih napadača, oduzima mu oružje i tjera ga s mjesta napada.

Incident se dogodio tijekom masovne pucnjave na Bondi Beach, u kojoj je, prema policiji Novog Južnog Walesa, više ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Napad se dogodio u blizini Bondi Parka, gdje se u to vrijeme održavala židovska proslava Hanuke. Policija je potvrdila da su napadači tijekom intervencije upucani i uhićeni te da više nema aktivne prijetnje za javnost.

Na snimci se vidi muškarac  kako izlazi iz zaklona, nasrće na napadača s leđa, izbija mu pušku iz ruku i potom oružjem tjera napadača da se povuče, dok se u pozadini i dalje čuju pucnji i vrisci.
Ključne riječi
Australija

Komentara 4

ZV
zvonimirkraljic98
11:17 14.12.2025.

Vidljivo je da su i napadači i napadnuti odjeveni u skladu.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:10 14.12.2025.

Da ga je upucao bar u nogu!

Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:13 14.12.2025.

Ok, da je muslimana upucao u nogu bi bio vječni neprijatelj "dobročudne ljevice" koja ih je sa suzama u očima pustila u zemlju i davala im naš novac. Naravno obavezno istovremeno napadajuči nas da smo zaostali, zatucani nacisti. Jer su oni i ovi muslimani sa puškama antifašisti.

