Vulkan prijeti eksplozijom: Posljednji put je eruptirao 1992., a nova erupcija bi mogla izazvati globalni problem

Vulkan na Aljasci, Spurr, visok 3.353 metara, nalazi se samo 128,75 kilometara od Anchoragea, najvećeg grada na Aljasci s gotovo 300.000 stanovnika. Naime, vulkan prijeti erupcijom koja bi mogla izazvati globalne posljedice, a stanovnici Anchoragea pripremaju se za moguću erupciju, koja bi, prema stručnjacima, mogla nastupiti u roku od nekoliko tjedana do mjeseci. Međutim, posljedice ne bi osjetili samo oni, jer bi erupcija izazvala ozbiljne poremećaje.

Ogroman oblak pepela, koji bi se mogao uzdići do 15.240 metara, prisilio bi na zatvaranje ključnih zračnih luka, poput međunarodne zračne luke Ted Stevens u Anchorageu (ANC) i možda zračne luke u Fairbanksu (FAI). To bi zaustavilo sve letove, uzrokujući kašnjenja i otkazivanja diljem Sjedinjenih Država, a moglo bi poremetiti i globalne opskrbne lance. Naime, ANC je četvrta najveća teretna zračna luka na svijetu, s preko 8.000 teretnih letova mjesečno, dok stotine zrakoplova svakodnevno prolazi iznad Anchoragea i Fairbanksa, uključujući putničke i teretne letove.

Kada je Spurr posljednji put eruptirao 1992. godine, ANC je bio zatvoren 20 sati zbog oblaka pepela koji je zamračio nebo i ostavio debel sloj pepela po gradu. Naime, stručnjaci sada upozoravaju da bi nova erupcija mogla biti blizu, temeljem povećane aktivnosti vulkana. "Većina potresa koji se događaju ispod vulkana premalena je da bi se locirala. Ništa neobično nije uočeno na oblačnim do djelomično oblačnim snimkama web-kamera i satelita", navodi se u izvješću Aljaskog opservatorija za vulkane (AVO).

