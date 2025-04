Misteriozna svjetlost u oceanu: Znanstvenici otkrivaju istinu o pojavi koja se vidi i iz svemira

Već više od 400 godina mornari prijavljuju rijetku i zagonetnu pojavu poznatu kao "mliječna mora", golema morska područja koja noću svijetle slabim, bijelozelenim sjajem, često toliko jakim da se po njemu može čitati. Ta neobična bioluminiscentna pojava može se protezati i do 100.000 četvornih kilometara, traje danima ili tjednima, a rijetko ju tko doživi jer se javlja u zabačenim dijelovima oceana, prenosi CNN. Nova znanstvena studija napokon donosi korak naprijed. Justin Hudson, doktorand sa Sveučilišta Colorado State, sastavio je bazu podataka s više od 400 prijavljenih slučajeva mliječnih mora, od povijesnih zapisa do satelitskih opažanja.

Cilj je omogućiti znanstvenicima da lakše predvide gdje i kada će se ova pojava dogoditi, kako bi je mogli izravno proučavati. Znanstvenici vjeruju da su za taj svjetlucavi efekt odgovorne bioluminiscentne bakterije Vibrio harveyi, koje sjaje kako bi privukle ribe, njihove nositelje i "prijevozna sredstva". Za razliku od poznatijih bioluminiscentnih planktona koji bljeskaju kad ih nešto uznemiri, bakterije u mliječnim morima svijetle stalno i ravnomjerno.

Pojava se najčešće bilježi u Arapskom moru i vodama jugoistočne Azije, u područjima gdje dolazi do tzv. uzdizanja hranjivih dubinskih voda. Postoje naznake da bi globalni klimatski obrasci poput El Niña mogli utjecati na njihovu pojavu, no to još nije potvrđeno. Znanstvenici žele saznati kakav učinak "mliječna mora" imaju na morski ekosustav, jer takav dugotrajan sjaj može utjecati na ponašanje životinja koje ovise o mraku.

Također žele razumjeti kako klimatske promjene mijenjaju učestalost ove pojave, što bi moglo imati posljedice na cijeli hranidbeni lanac oceana. Kako kaže dr. Steven Miller, jedan od autora studije " Mliječna mora su dramatičan biološki odgovor koji još uvijek ne razumijemo u potpunosti. Ovo je prilika za veliki iskorak u istraživanju oceana".