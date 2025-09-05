Otkrivena ruska špijunska operacija dronova iznad najmoćnije europske zemlje: Zašto ih ne mogu oboriti?

Rusija pojačava svoje špijunske aktivnosti iznad istočne Njemačke, koristeći nadzorne dronove za praćenje isporuka zapadnog oružja Ukrajini, prema izvješćima zapadnih obavještajnih službi i njemačkih vlasti. U prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je više od 530 viđenja bespilotnih letjelica iznad ključnih infrastrukturnih lokacija, uključujući baze Bundeswehra, LNG terminale i željezničke pruge. Prema izvješću njemačkog časopisa WirtschaftsWoche, ruski dronovi sustavno prate promjenjive rute europskih vojnih transporta kako bi utvrdili vrstu, odredište i vrijeme isporuke oružja i streljiva namijenjenih Ukrajini. Posebno zabrinjavajuće aktivnosti zabilježene su iznad pomorske baze Wilhelmshaven te zračne baze Schwesing u Schleswig-Holsteinu, gdje se obučavaju ukrajinski vojnici na sustavima protuzračne obrane Patriot, piše Euronews. "Ruski akteri redovito šalju svoje izviđačke zrakoplove“, potvrdile su tri zapadne obavještajne službe, ističući da su dronovi često viđeni kako lebde nepomično iznad osjetljivih lokacija, što upućuje na ciljanu špijunažu.Njemačke vlasti nisu uspjele neutralizirati ove letjelice, što dodatno komplicira situaciju.

Njemačko Ministarstvo obrane naglasilo je da Bundeswehr ima ograničenu nadležnost, odgovoran samo za sigurnost vlastitih lokacija, dok civilnu infrastrukturu štite Ministarstvo unutarnjih poslova i civilni operateri. Pravna ograničenja dodatno otežavaju obranu od dronova, posebice zbog principa proporcionalnosti koji zabranjuje akcije koje bi mogle ugroziti civile, posebno ako postoji rizik da dronovi nose eksploziv.

Bivša koalicijska vlada pod kancelarom Olafom Scholzom planirala je izmjene Zakona o sigurnosti zračnog prometa (LuftSiG) kako bi omogućila Bundeswehru obaranje ilegalnih dronova u slučajevima kada policija nema tehničke mogućnosti. No, prijedlog nije usvojen, što je izazvalo kritike. Konstantin von Notz, predsjednik Odbora za parlamentarnu kontrolu iz Zelenih, optužio je CDU/CSU za blokiranje zakona iz stranačkih razloga, upozoravajući da takva odgoda ugrožava sigurnost zemlje u vrijeme eskalacije hibridnih prijetnji. "S obzirom na agresivno ponašanje Rusije i drugih autoritarnih država, ne možemo si to priuštiti “, izjavio je von Notz.

Državna policija Schleswig-Holsteina osnovala je specijaliziranu jedinicu za borbu protiv špijunaže i sabotaže unutar Odjela za državnu sigurnost. Ova jedinica usko surađuje s drugim sigurnosnim tijelima, ali zbog osjetljivosti istraga, dodatne informacije nisu dostupne. Prema Saveznom uredu kriminalističke policije (BKA), dronovi su posebno aktivni iznad kritične infrastrukture, što ukazuje na širu strategiju hibridnog ratovanja koju Rusija provodi od početka invazije na Ukrajinu 2022.

Sebastian Fiedler, glasnogovornik SPD-a za unutarnju politiku, naglasio je da civilne sigurnosne vlasti moraju zadržati primarnu odgovornost za obranu od dronova, uz uključivanje Bundeswehra samo u iznimnim slučajevima. Predloženi nacrt novog saveznog policijskog zakona predviđa proširenje ovlasti Savezne policije za korištenje tehničkih sredstava protiv dronova. Unatoč tim naporima, von Notz smatra da trenutni prijedlozi savezne vlade, uključujući novi nacrt zakona o „vojnoj sigurnosti“, nisu dovoljni. "Potreban je temeljni propis koji jasno definira odgovornosti za obranu od dronova u vojnom i civilnom sektoru", rekao je, dodajući da ustavna ograničenja u vezi s unutarnjim angažmanom Bundeswehra moraju biti poštovana.