Rusko gospodarstvo naglo se usporilo od travnja do lipnja 2025. i ušlo je u fazu "tehničke stagnacije", rekao je 3. rujna German Gref, čelnik najveće ruske banke Sberbank. „Usporavanje se nastavlja, kao što možemo vidjeti iz stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP). Drugi kvartal se praktički može smatrati tehničkom stagnacijom “, rekao je Gref na ekonomskom forumu.
"Srpanj i kolovoz pokazuju prilično jasne znakove da se približavamo nuli (gospodarskog rasta)."- dodao je. Pad naglašava ograničenja ruske ratom potaknute ekspanzije, potaknute rekordnim obrambenim izdacima, ali otežane slabom privatnom potrošnjom i smanjenjem civilnih ulaganja. Ruski BDP porastao je za 1,8% u drugom tromjesečju, što je neznatno više od 1,4% u prvom, ali daleko ispod tempa iz 2024. Središnja banka očekuje usporavanje rasta u trećem tromjesečju i približavanje nuli krajem 2025.
Međunarodni monetarni fond već je smanjio svoju prognozu rasta za Rusiju za 2025. na 0,9%, u odnosu na 4,3% prošle godine - što je najveći pad među glavnim gospodarstvima
