JASAN STAV

Propao plan za mir u Ukrajini? Moskva poslala jasnu poruku Zapadu: 'Strana vojska ne može pružiti sigurnosna jamstva'

Trump Macron
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
05.09.2025.
u 06:07

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon summita država saveznica Kijeva.

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA u izjavi objavljenoj u petak. "Mogu li strani, posebno europski i američki vojni kontingenti osigurati i pružiti sigurnosna jamstva Ukrajine? Definitivno ne, ne mogu", citirala je RIA Peskova. Istaknuo je da to ne može poslužiti kao sigurnosno jamstvo za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo Rusiji. 

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon summita država saveznica Kijeva. "Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Elizejskoj palači u Parizu. Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je  također ruskoj novinskoj agenciji Interfax da za sada nema priprema za razgovore između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da se oni mogu brzo organizirati. Predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak novinarima  da će u bliskoj budućnosti razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki predsjednik također je rekao da je riješio mnoge ratove, ali da je sukob između Rusije i Ukrajine do sada bio najteži.
