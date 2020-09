Otkrivamo: Milanovića je u klub zvao bivši ministar, a tamo su već bili Lalovac, Kosor i jedno TV lice

Krešo Petek je, sumnjaju u USKOK-u, Draganu Kovačeviću predao lani 11. studenog 1,96 milijuna kuna mita kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila posao od Janafa vrijedan 20 milijuna kuna. A ta primopredaja navodno se dogodila u Kovačevićevu “klubu” u Slovenskoj 9 gdje se taj dan okupila brojna svita u povodu Martinja. Istražitelji su, prema dosad dostupnim podacima, pratili komunikaciju Peteka i Kovačevića pa tako i njihov dogovor da se u 13:30 sati 11. studenog nađu u Klubu.

A taj sastanak su dogovorili još 7. studenog SMS porukama. Dan poslije tog dogovora, Petek je, tvrde istražitelji, naručio u PBZ-u podizanje 1,96 milijuna kuna po koje će doći u ponedjeljak, 11. studenog do 12 sati. Petek je na svom računu tad imao navodno oko 2,8 milijuna kuna, a veći dio tog novca je u nekoliko navrata par dana prije na Petekov račun prebačen s računa njegove tvrtke. On se s Kovačevićem već nekoliko dana prije konačnog dogovora oko sastanka dogovarao da se nađu pa istražitelji sumnjaju da je upravo i zbog toga prebacivao novac s računa tvrtke na svoj osobni.

Istražitelji su utvrdili da je Petek 11. studenog angažirao vozača da ga vozi do banke, a potom do Kluba iako inače osobno vozi automobil. A tome je, sumnja se, razlog to što je sa sobom imao ogromnu količinu novca. Nešto prije 13 sati Petek je izašao, kako su utvrdili istražitelji, iz poslovnice PBZ-a u Ivanić-Gradu, koja je u susjedstvu sjedišta njegove tvrtke, s vrećicom bijelo-narančaste boje i logom te banke i zaputio se prema Zagrebu. A da je s tim novcem išao na sastanak s Kovačevićem, istražitelji sumnjaju i na temelju njihovih SMS poruka kada je Petek na putu prema Klubu Kovačeviću javio da kasni nekoliko minuta na što mu je ovaj odgovorio “samo polako”.

Petek neće mijenjati iskaz

Istražitelji su Peteka snimali kako dolazi u “klub” u Slovenskoj nešto poslije 13:30 sati i u njega ulazi s vrećicom bijelo-narančaste boje i rokovnikom plave boje u kojem su bili umetnuti neki papiri. Nešto prije 14 sati Petek je snimljen kako izlazi iz “kluba” bez vrećice, ali s rokovnikom i mobitelom u ruci. Nakon toga se, kako su utvrdili istražitelji, zaputio u Janaf na već dogovoreni sastanak s Vladom Zorićem, direktorom Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu koji je također jedan od osumnjičenika u ovom slučaju. Nakon toga, utvrđeno je, Petek i Zorić su se zajedno odvezli u “klub” nešto prije 15 sati u koji su ušli na sporedni ulaz.

Ondje su se zadržali oko sat vremena. Istražitelji na temelju svega navedenog sumnjaju da je navodna predaja mita Kovačeviću od Peteka povezana s njihovim već ranijim dogovorima o Planu investicija u Janafu i koje bi poslove mogao dobiti Petek. A da se Petek išao u Klub naći upravo s Kovačevićem i da mu je predao novac, za istražitelje je dokaz i SMS prepiska Peteka i Gorana Petrovića, jednog od direktora u Janafu kojem je Petek 11. studenog napisao da dođe kod šefa jer tamo ima dosta hrane. A taj je šef, sumnjaju u USKOK-u, Kovačević kojeg se inače u komunikaciji Peteka i drugih iz Janafa znalo oslovljavati i kao BR. 1, odnosno broj 1.

No u nekim su se medijima pojavile spekulacije da Petek 11. studenog u Klubu nije predao 1,96 milijuna kuna Kovačeviću i da će se braniti da je taj novac bio za kampanju tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Pri tome se navodi da je u vrijeme navodne primopredaje novca u Klubu među još 20-ak osoba bio i njezin suprug Jakov Kitarović. Usto, tvrdi se čak da u vrijeme kad je Petek bio u “klubu” Kovačević ondje uopće nije bio. Prema tim spekulacijama, Petek bi navodno priznao da je sporni novac bio za kampanju Grabar-Kitarović iako bi i to bilo nelegalno, ali manje je kazneno djelo od navodnog davanja mita. No odvjetnik Kreše Peteka, Veljko Miljević, tvrdi da su te konstrukcije čista laž.

FOTO: Uhićenje Dragana Kovačevića, sada bivšeg predsjednika uprave Janafa

– To je račun bez krčmara. Dok ja branim i rukovodim obranu Peteka, nema teorije za to. Pa on je već ispitan prije devet-deset dana, prema tome on nikakvu novu obranu neće iznositi dok ja ne izvršim uvid u spis predmeta – poručio je Miljević.

A da je taj dan, na Martinje, Kovačević bio u svom klubu, potvrdio nam je i jedan od gostiju koji je bio u Slovenskoj 9 lani 11. studenog.

– Da, Kovačević je tada bio u klubu. Vidio sam ga u više navrata, ali stalno je izlazio i ulazio. Gdje je bio i što je radio, ne znam. Pretpostavljam da je možda telefonirao ili išao do trgovine. Naime, on je često znao sam ići po hranu i piće u obližnjoj trgovini pa ni takav scenarij nije isključen, navodi naš sugovornik.

Primopredaju mita, kaže, i da je htio i znao za nju, nije mogao vidjeti budući da je došao nakon što se sve već dogodilo. Navodi da je bio čest gost u klubu u Slovenskoj 9 jer se s Kovačevićem poznaje još iz mladosti pa ga je, kaže, on znao zvati na tamburaše.

– Tada bi on naručio hranu, najčešće catering. Bilo je to najobičnije druženje. U klub su dolazili i utjecajni političari, ali i prilično anonimni ljudi poput mene. Bio je tu vrlo često i jedan hrvatski poznati TV voditelj. Ali iz svega proizlazi da se sada u javnom diskursu cijela priča oko kluba pokušava mistificirati i podvesti pod nekakav sumnjivi centar moći, a to uistinu nije tako bilo. Ne vidim zašto bi bilo nemoralno otići u prijateljev prostor na njegov poziv. Pa kako sam ja mogao znati čime se Kovačević bavi u slobodno vrijeme? Ja osobno nikad nisam ni posumnjao da bi se tamo mogla dogoditi kakva inkriminirana radnja, a kamoli primopredaja mita od gotovo dva milijuna kuna – kaže nam jedan državni dužnosnik koji se 11. studenog 2019. zatekao u Kovačevićevu klubu.

Kosor na tamburicama

No, od jednog drugog poduzetnika koji je tog dana također bio u klubu doznali smo za još neka utjecajna politička imena koja su bila u Kovačevićevu klubu. To je SDP-ovac Boris Lalovac koji je u Vladi Zorana Milanovića obnašao dužnost ministra financija. Čest gost bio je još, doznajemo, i Darinko Kosor iz HSLS-a, ali i HDZ-ovac Domagoj Ivan Milošević.

VEČERNJI TV: Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić o verbalnom ratu Plenkovića i Milanovića

Lalovac je rekao kako ne bi htio ništa komentirati u vezi kluba dok Milošević nije odgovarao na naše upite. Kosor nam je pak kazao kako je u klubu posljednji put bio prije godinu i pol dana. Došao je, kaže, na poziv svog dugogodišnjeg prijatelja Borisa Maleševića, PR-ovca, kreativnog direktora i dizajnera čijim su se uslugama u predizbornim kampanjama služili i Zoran Milanović, ali i Andrej Plenković.

– Jako je licemjerno iz dana u dan navoditi imena političara koji su posjećivali klub. Tu je bilo svih slojeva društva. Otišao sam u klub dva puta i to samo zato što su svirale tamburice. Kad sam vidio kakvo se društvo tamo okuplja, odlučio sam da više neću dolaziti. Kroz taj klub prošle su stotine ljudi – kazao nam je Darinko Kosor.