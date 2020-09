'Netko je Milanoviću trebao reći da je 'klub' pod nadzorom. Službe nisu odradile svoj posao'

Afera Janaf otvorila je niz važnih pitanja vezanih uz funkcioniranje političkog sustava. Rasprava se, međutim, posljednjih dana uglavnom svodi na prepucavanja između predsjednika države i vlade o tome tko je "nervozan", a tko bijesan ili čak zaražen bjesnilom. Je li ovakva trivijalizacija namjerna ili slučajna upitali smo PR stručnjakinju Ankicu Mamić.

Emisiju vodi Iva Boban Valečić.

Predsjednik države postavljao je pitanja u samom početku je li državni vrh trebao znati o tajnim izvidima koji su se radili za aferu Janaf, dok sad u neku ruku relaksira raspravu. Je li to namjerno ili slučajno?

Mamić: Iz ovog što smo gledali u raspravi o funkcioniranju države o tome što premijer i predsjednik trebaju znati o tajnim izvidima, iznimno su važne. Ta tema je legitimna i vrlo važna. Po svim relevantnim istraživanjima, Hrvati imaju nisku razinu povjerenja prema svim institucijama. Mi smo čuli puno pravih stručnjaka. Kad sam sumirala sve to i dalje ne znam tko je u pravu: predsjednik i premijer. Očito je da postoji neka nedorečenost. Mi ne govorimo o nekom slučaju, mi govorimo o čovjeku koji je postavljen početkom godine na svoju funkciju.

On je na početku govorio da je bijesan, ali sad ide u trivijalnost

Mamić: Kako je sama tema završila u trivijalizaciji o tome koliko je bilo ribe. To je jako zanimljivo ljudima. Sve ovo dodatno ruši povjerenje u institucije.

Je li od interesa za javnost znati tko je sve bio u tom klubu?

Mamić: Očito je da je to u interesu javnosti. Neobično je što se moćni ljudi sastaju u klubu u kojem nema računa, a ima brojač novca. Nije sporno da se ministar druži s čovjek na čelu državne kompanije, ali ne u klubu koji nema javnu dimenziju. Oni imaju svoje urede.

Smije li ministri na ručak s šefovima kompanija?

Mamić: Ne da smiju, već moraju. Čim se vi družite u klubu koji nema javnu dimenziju, to je drugačije. Bivši državni odvjetnik morao je otići zbog svojeg članstva u masonima. Nije upitno da ministri sadašnji i bivši su članovi klubova, ali zna se koji i kad se sastajui Zašto bi šef državne tvrtke plaćao konobare ili hostere? Tko je plaćao njih? Izgleda da je sve to plaćao Kovačević. Mene sad zanimaju rezultati revizije. Sve se to može vidjeti. Porezna to itekako može istražiti.

Je li netko trebao upozoriti predsjednika na klub

Mamić: Njemu je netko trebao reći da je to mjesto pod nadzorom. On je visoko štićena osoba. Ako predsjednik s vojnim zapovjednikom ide u klub tri tvrtke koje su povezane s Draganom Kovačevićem. Netko je njemu to trebao reći od njegove sigurnosti. Ja sam bila na stotinjak protokolarnih događaja na kojima su bili predsjednici od Tuđmana do Milanovića. Ispred predsjednika ide osiguranje, psi, provjerava se prostor. Ne znam je li se klub u Slovenskoj siguran za predsjednika i šefa stožera. Puno službi nije napravilo svoj posao. S jedne strane je policija koja vreba vlasnika kluba, a druge predsjednik dolazi na višak ribe

Neki tvrde da teške riječi koje je Milanović uputio iz straha da je snimljen dok je bio tamo

Mamić: Moguće. Moguće da je ljut na svoje osiguranje. Puno je tu sive zone. Rekla bih da se oba tabora čvrsto drže u svojim stavovima. U javnoj percepciji s tog ustavno-pravnog stajališta nije jasno tko govori točno. Građanima je teško procijeniti što je istina, a što spin.

Jakov Kitarović je bio u klubu u vrijeme kad su bile predizborne kampanje. Može li se tu postaviti pitanje financiranja kampanja?

Mamić: Trebalo bi sad pogledati sve donacije i kome je Janaf donirao. Većina poduzetnika igra sigurno i donira na obje strane. Tu bi bilo dosta posla i za reviziju. Mene najviše zanimaju ti poslovni rezultati. Jesu li oni uistinu tako dobri kako se govori.

Odnos premijera i predsjednika

Mamić: U interesu je svih da predsjednik i premijer dobro surađuju. To je važno i za nekakav konačni imidž države. S druge strane, mi imamo dvoje ljudi iste generacije, istog obrazovanja i naravno da dolazi do prepucavanja ega. Prepucavanja su se svela na osobnu razinu