Otkrili 2,1 milijardu opranog i nelegalno stečenog novca

Shema je uvijek ista. Smisli se plan u kojem sudjeluje više osoba, a u priču je uključeno i više trgovačkih društava. Jedna osoba stvarni je voditelj društva, dok su ljudi koji se predstavljaju kao direktori, svojevrsni fikusi, koji za naknadu od stotinjak kuna glume direktore. Njihov je zadatak da vode “poslovanje“ društva, odnosno da naručuju stvarnu ili fiktivnu robu. “Robom” se trguje, a za nju se isporučuju stvarne ili fiktivne fakture, po kojima se onda plaća. Kada novac sjedne na račun, s računa se podigne pa prema ranijim dogovorima dijeli ili koristi za daljnje “poslovanje”.

Sofisticirana prijevara

Na prvi pogled sve izgleda zakonito, no malo dublja analiza poslovnih knjiga i načina poslovanja razotkriva sofisticiranu prijevaru(e) kojom je državni proračun oštećen za ogromne iznose. Ili točnije 2,1 milijardu kuna. Tolika je bila svota opranog novca i neprirodno stečene imovinske koristi, koja se umjesto u državni proračun slila u džepove domišljatih pojedinaca, a što su otkrile specijalizirane financijske istrage provedene od veljače 2015. do danas. Za provođenje tih istraga zaslužni su djelatnici Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, kolokvijalno poznatog kao porezni USKOK. Riječ je o tijelu specijaliziranom za istraživanje kompliciranih financijskih prevara u kojima se vrte stotine milijuna kuna, a od osnutka u veljači 2015. do danas podnijelo je 26 kaznenih prijava, protiv 401 fizičke i pravne osobe. Konkretnije, kazneno su prijavili 312 osoba i 89 trgovačkih društava, koje su osumnjičili za štetu od 2,1 milijardu kuna te utaju oko 350 milijuna kuna poreza.

Uska suradnja

Sjajni su to rezultati za tijelo u kojem trenutačno radi 18 stručnjaka, uglavnom ekonomske struke. Svi oni su prošli i specijalističke obuke u SAD-u, zemlji koja je vjerojatno prvak u proganjanju utajivača novca.

Porezni USKOK usko surađuje s USKOK-om, a među njihove najveće uspjehe spadaju istrage koje su temeljem njihovih kaznenih prijava pokrenute protiv Zdravka Mamića, Ivice Todorića, Blaže Petrovića... Riječ je o kompliciranim istragama u kojima je najbitnije pratiti trag novca, a on je istražitelje, primjerice u slučaju Mamić, odveo preko pola svijeta, razotkrivajući sve moguće načine skrivanja novca. U takvima istragama osim stručnosti i snalaženja među nepreglednim kolonama brojki i računa, bitna je i brzina. Jer dok poreznom USKOK-u treba nekoliko mjeseci da dovrši neku financijsku istragu, Porezna uprava se time bavi godinama jer joj za provođenje poreznog nazora treba nalog. Sve da nadzor i obavi u rekordnom vremenu, nezadovoljna stranka ima pravo žalbe, pa se postupak razvuče i do dvije godine. A kada završi i izvješće konačno dođe na tužiteljstvo radi možebitnog pokretanja istrage, počesto se dogodi da su tvrtke koje su bile pod nadzorom već ugašene, a novac s računa počišćen. Kod onog što radi porezni USKOK takvih prepreka nema pa je tim manje jasno zašto mu Vlada unatrag nekoliko godina pokušava dokinuti samostalnost te zašto ga se pokušalo ukinuti uz opravdanje da nema potrebe za takvim uredom!? Kakav je stav vladajućih prema ogromnom poslu koji obavlja porezni USKOK nazire se i iz činjenice što oni već dvije godine nemaju načelnika, već voditelja službe ovlaštenog za potpisivanje raznih dokumenata!? Vladajuće strukture time više nego zorno pokazuju kako je borba protiv korupcije samo deklarativna, dok su oni koji se protiv korupcije uspješno bore ovoj državi očito – nepotrebni.