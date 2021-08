Otkazuju domaćim gostima jer na stranima više zarade!?

Dan prije polaska na odmor nam je iznajmljivač otkazao smještaj! Znači, dno dna! Telefonom nam je javio da, kao, ima problema s kanalizacijom i da zbog toga mora zatvoriti nekoliko soba. Nismo ni na trenutak povjerovali u tu priču.

Već smo čuli za slične slučajeve. Iz Zagreba smo prema Visu, inače, krenuli ranije, jer smo planirali provesti dan u Splitu, gdje smo također već imali rezervirano i plaćeno jedno noćenje. Na poslu je već sve bilo dogovoreno, uzeli smo slobodne dane, organizirali za djecu baka-servis i nije bila situacija da u zadnji tren mijenjamo planove. Rado putujemo motorom, što zbog djece nije česta prilika i nismo htjeli propustiti odlazak na Vis, gdje još nismo bili.

Rekli smo čovjeku da mi svejedno dolazimo pa neka on vidi što će. Iskreno, računali smo s tim da ćemo morati potražiti neki drugi smještaj kad stignemo na Vis – ispričala nam je Zagrepčanka Maja, koja je još 13. srpnja sa suprugom Ivanom rezervirala u Milni na Visu tri noćenja s doručkom za 2700 kuna, dok je jučer prijepodne putovala trajektom prema Visu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 31.07.2021., Split - Vikend guzve u splitskoj trajektnoj luci. Kolone se stvaraju kada uplove trajekti te se zblokira jedina prometnica koja vodi izvan trajektne luke. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Već prije je, kaže, čula za više slučajeva da jadranski domaćini pokušavaju u zadnji trenutak zgrabiti što više pa svoje apartmane sad pune po višim cijenama strancima nego su ih domaćim gostima nudili u vrijeme kad još nije bilo izgleda da će u špici biti ovakva navala turista.

– Čula sam da domaće otkantavaju zbog nekih glupih razloga tipa umrla mi baba, krepao mi magarac, susjedi nokat puk’o. Nismo slutili da će tako nešto i nas zadesiti, a sad samo želimo da i drugi čuju za te podle fore i pripaze se pohlepe iznajmljivača – kaže naša sugovornica, koja nije bila lijena, pa je, dok je trajekt plovio prema Visu, kontaktirala višku turističku zajednicu, a sve lijepo opisala i na društvenim mrežama.

O kanalizaciji više ni riječi

Post je samo na Facebooku tijekom šest sati skupio šestotinjak lajkova i više od 500 komentara. Priča je, čini se, brzo stigla do svih do kojih je trebala i malo prije pristajanja na Vis, javio se i domaćin s problematičnom kanalizacijom.

– Nazvao nas je i rekao da je ipak našao sobu za nas. Samo da nas ne može primiti u 14 sati, kakav je bio prethodni dogovor, nego da dođemo u 17 sati. Tako ćemo i napraviti, samo sad čekamo da vidimo je li to neka špajza ili normalan smještaj. Probleme s kanalizacijom više nije spominjao... – kazala nam je jučer poslijepodne gospođa Maja.

Četverodnevni boravak zagrebački par bukirao je, inače, preko jednog portala za putovanja pa nisu bili posve nezaštićeni što se tiče njihovih potrošačkih prava. No, to im u prvi mah, uzrujanima i već spakiranima za put, nije ni palo na pamet. Hoće li što poduzimati, ovisi o tome kakav ih je smještaj sinoć dočekao u Milni. Nažalost, uistinu nisu jedini kojima se to dogodilo ovoga ljeta.

– Nama su javili da ne radi klima i da je prevruće i da je bolje da ne dolazimo jer se ne može izdržati. Mi smo ostali pri tome da ne odustajemo i rekli da ćemo svakako doći. Međutim, svejedno su nam otkazali smještaj – podijelila je jedna gospođa svoje iskustvo s domaćinima u Baškoj Vodi.

Rade u korist svoje štete

Drugi gospodin ostavio je post u kojem tvrdi kako su njemu nesuđeni domaćini javili da ne dolazi jer su njemački gosti dobili koronu pa je apartman zbog toga neplanirano i dalje zauzet. Izlike su razne, ima zasigurno i opravdanih razloga, ali i u Zajednici obiteljskog turizma HGK priznaju da se ovih dana svašta događa.

– Da, u posljednje vrijeme su se počeli pojavljivati takvi problemi – kaže predsjednica Zajednice obiteljskog turizma Marina Nimac Kalcina, ali i napominje da je većina iznajmljivača korektna i da se ipak radi o izuzecima.

– I sama sam čula za neke slučajeve. Takvi iznajmljivači rade u korist svoje štete. Možda u tom trenutku zarade više, ali za sve se brzo pročuje, završe na crnoj listi i dugoročno budu na gubitku. No, isto tako, ponekad i sami gosti, da bi prošli jeftinije, izbjegavaju agencije i portale za buking. Da ne spominjem otkaze u zadnji tren i s njihove strane. Mogu samo savjetovati da je mudrije platiti i tih 15 ili 20 posto više, koliko odlazi posrednicima, ali onda ipak postoji sigurnost da će biti obeštećeni u slučaju da druga strana izigra dogovor. Nažalost, kad je ovako velika potražnja, isplivaju i oni nepošteni.

Trenutačno je, inače, u Hrvatskoj na odmoru 1,07 milijuna turista, od čega oko 160.000 domaćih.

