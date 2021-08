Najmanje kazalište u gradu na litici i plaža iz snova do koje se može padobranom

Mošćenićka Draga - Sve je u ritmu bluesa, koji tu pjeva i prvi čovjek mjesta

Mošćenička Draga je mala ljepotica puna turista. Traži se soba više, a osim prekrasnih plaža i sjajne hrane u restoranu “Zijavica” kod Stivena Vunića (jedan od chefova koji je danima pomagao na potresima pogođenim područjima), ima događanja da ih je teško sve pohvatati.

– Kod nas se ljetuje u ritmu bluesa, nedavno su nastupali Soul Fingers, svira se svake večeri. Imamo trećinu više gostiju nego lani, a na 70 posto smo od 2019. godine. Hoteli “Marina” i “Mediteran” su puni govori prva dama turizma Mošćeničke Drage, uvijek nasmijana Nensi Dretvić koja svako ljeto veselo dočekuje Večernjakovu turističku patrolu, pomaže što god treba.

Trenutačno je 3000 gostiju, što je za malo mjesto puno, inače ih je u Dragi zimi oko 700. Na Danu općine nedavno su svirali i Gustafi, što ne čudi jer je i prvi čovjek mjesta blueser, Riccardo Staraj ima i vlastiti sastav Midnight Blues Band. Opušteno je ovdje u Dragi, uvijek veselo.

– Za goste smo osmislili aktivno ljeto s licenciranim vodičima, vodimo ih povijesnom mitskom stazom do Trebišća te na interpretacijske šetnje skalinama ili biciklima do Mošćenice. To je uvod u veliki “Outdoor Weekend” koji se održava drugog vikenda u rujnu. Uz to, u Galeriji Zajednice Talijana otvaraju se svaki tjedan nove izložbe, a potkraj rujna održava se mošćenički Pinel, međunarodna likovna kolonija... – kažu u Dragi.