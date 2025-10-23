Otela dječaka iz Mariupolja pa otkrila kako ga je preodgojila: 'Stalno je pjevao ukrajinske pjesme...'

Ruska povjerenica za prava djece Marija Lvova-Belova, koju Međunarodni kazneni sud (ICC) traži zbog otmice ukrajinske djece, šokirala je javnost kada je u intervjuu otvoreno govorila o tome kako je "preodgojila" 15-godišnjaka otetog iz Mariupolja. Naime, u ruskom talk showu "Smotri i Dumai" ("Gledaj i razmišljaj"), Lvova-Belova je opisala kako je "primila" 15-godišnjeg dječaka po imenu Filip iz Mariupolja, grada koji je Rusija razrušila i okupirala na početku rata. Rekla je da Filip "nije želio otići u Rusiju" i da je bio "uznemiren zbog Moskve i Rusije".

U ožujku 2023. godine, Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je naloge za uhićenje Lvove-Belove i ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ih za nezakonitu deportaciju i prijenos djece iz okupiranih područja Ukrajine u Rusiju. Kremlj je odbacio optužbe kao politički motivirane, navodi Kyiv Independent.

Govoreći o Filipu, Lvova-Belova potvrđuje da je "uzela" dijete iz okupiranog područja i preoblikovala njegov identitet prema ruskom narativu. Kako je navela, upoznala je Filipa u Mariupolju, opisujući to kao dio svojih "humanitarnih putovanja" u okupirani Donbas gdje je "pomagala evakuirati djecu".

"Rekao je: 'Ne želim živjeti u Rusiji. Volim Ukrajinu.' Stalno je pjevao ukrajinske pjesme. Rekla sam mu: 'Pokušavaš li me provocirati pjevajući na ukrajinskom? Mi smo bratski narodi'", rekla je. Tvrdila je da je Filipovo ponašanje proizašlo iz proturuske propagande u školama u Mariupolju te je opisala kako je pokušala "preodgojiti" ga.

"Došlo je do prekretnice. Nastavio je čitati proukrajinske web stranice dok je već živio s mojom obitelji u Moskvi. Rekla sam mu: 'Slušaj, sada si u Rusiji, moraš promijeniti stav.' On je rekao: 'Uvijek ih čitam.' A ja sam rekla: 'Sine, barem zbog mene.' Tako smo polako pokušavali." Kada ju je voditelj upitao zašto ga je primila ako nije želio živjeti u Rusiji, Lvova-Belova je rekla: "To je samo tinejdžerska stvar."

Kada je pitao Lvovu-Belovu o Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u Haagu, ona je optužbe protiv sebe odbacila kao izmišljotine. "Oni nastavljaju promicati svoj mit da mi prisilno uklanjamo djecu, mijenjamo im identitet, preodgajamo ih prema ruskom patriotizmu ili ih šaljemo na frontu", rekla je. Istodobno, Lvova-Belova je priznala da je slučaj s Filipom jedan od razloga za nalog ICC-a za njezino uhićenje. "To je bio jedan od razloga. Jer sam 'otela' dijete iz Mariupolja i uzela ga u svoju obitelj - tako oni to vide", rekla je. Također, kaže da joj nikada nisu službeno uručene optužbe.

Pitanje otete djece ostaje jedan od ključnih prioriteta Ukrajine u mirovnim pregovorima, zajedno s primirjem i povratkom ratnih zarobljenika. Kada je voditelj pitao povjerenicu koliko je djece Rusija "uzela", Lvova-Belova je odgovorila da je taj broj oko 20.000.