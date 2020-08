Otac pretučenog mladića: Gledao sam kako ga mlate na snimci i pretrnuo

Snimka na kojoj se petorica mladića iživljavaju nad slabijim mladićem u Kaštelima potresla je Hrvatsku. Iživljavanje je trajalao nekoliko minuta, a na snimci se vidi kako dvojica mlate nesretnog mladića šakama i nogama, dok jedan sve snima. Tukli su mladića s poteškoćama u razvoju i tražili su od njega novac, što je potvrdio i njegov otac za 24sata.

- Meni je ode jedan susid pokazao snimku, dok je on stajao na nogama, nije mi to bilo toliko neugodno gledati, ali kad ga je šamara i udaria, on je odmah pa. Onda sam se ja zgrozia. Uspia se dignut, ali su ga opet bacili. Protrnia sam kad sam ga vidia na podu -kazao je otac mladića.

Video: Tukli mladića zbog duga

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pretučeni mladić je za 24sata ispričao je i kako je došlo do duga od 200 kn do 2000 kn.

- Kad je bila gospa sinjska, triba san ići s njima, od matere sam mislia uzeti 200 kn da imam za gorivo do tamo i piće, ali njoj nije došla plaća. Svejedno su mi rekli da im ne trebam davati pare, otišli tamo vratili me doma. Nisu mi se javljali par dana i nabili su mi kamate i odjednom su tražili puno više novaca jer su htjeli na tome zaraditi - kazao je mladić dodajući da je sad stvar u rukama policije.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 19-godišnjakom i maloljetnikom koje su uhitili jučer nakon što je na internetu objavljena snimka njihovog brutalnog iživljavanja nad nemoćnim mladićem.

Sumnjaju kako su 22. kolovoza 2020. godine na području Kaštel Štafilića s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, od oštećenog 19-godišnjaka tražili da im donese dvije tisuće kuna. Tijekom događaja fizički su ga napadali, udarajući ga po tijelu i glavi.

"Nadalje, u cilju podmirenja navodnog duga, 19-godišnjak je 23. kolovoza 2020. godine, maloljetniku predao i motor, koji mu je poslije vratio, navodeći mu kako više nema dugova" naveli su u PU Splitsko-dalmatinskoj.