TUŽITELJSTVO TRAŽI VIŠU KAZNU

Otac i sin lažno se predstavili kao policajci, orobili i pretukli 72-godišnjaka, dobili ukupno 10 i pol godina zatvora

Iz zatvora u Osijeku pobjegla dvojica zatvorenika, policija ih brzo uhvatila
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.09.2025.
u 08:02

Njih dvojica terete se da s s još jednom osobom 31. svibnja 2023. u mjestu Prhovec u Međimurskoj županiji, došli do kuće 72-godišnjaka

- Ovo državno odvjetništvo smatra da su izrečene pojedinačne i jedinstvena kazna zatvora preblage s obzirom na težinu kaznenih djela, način postupanja optuženika i posljedice nanesene žrtvama. Predlažemo da se okrivljenicima izreknu više kazne - naveo je ŽDO Varaždin u žalbi na nepravomoćnu presudu kojom je 57-godišnjak osuđen na jedinstvenu kaznu od sedam i pol godina zatvora, 20-godišnjak na jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora zbog razbojstva i nanošenja teške ozlijede.

Njih dvojica, inače otac i sin, terete se da s s još jednom osobom 31. svibnja 2023. u mjestu Prhovec u Međimurskoj županiji, došli do kuće 72-godišnjaka. Pozvonili su mu na vrata i lažno se predstavili kao policija. Nakon što im je on otvorio vrata, zaprijetili su mu pištoljem kojeg je jedan od njih držao u ruci, a zatim su zatražili da im preda novac. Pri tom su ga više puta rukama udarili po tijelu i teško ga ozlijedili jer su 72-godišnjaku slomili rebra i stidnu kost. Nakon toga su napali i 72-godišnjakova sina kojeg su također teško ozlijedili. Potom su obojici vezali ruke i noge, uzeli 510 eura i slušalicu bežičnog telefona, nakon čega su otišli iz kuće.
Ključne riječi
zatvor tučnjava

NE
nebalija
08:20 18.09.2025.

Manjinci,podimljeni???

Želite prijaviti greške?

