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SUMNJIČE GA ZA ISKORIŠTAVANJE DJECE ZA PORNOGRAFIJU

Uhićen 63-godišnjak koji je naočalama snimao nagu djecu

Foto: PU istarska
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VL
Autor
Ivana Jakelić
04.07.2026.
u 13:39

Državljanin Slovačke (63) sumnjiči se za iskorištavanje djece za pornografiju, priopćila je PU istarska. Njega je 2. srpnja oko 16.30 zaštitar jednog turističkog objekta u Istri zatekao dok je naočalama kriomice snimao nagu djecu. Zaštitar mu je prišao, te ga je zadržao dok nije došla policija koja ga je uhitila. Pretragom su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Nakon ispitivanja na policiji, slijedi mu vjerojatno i privođenje sucu istrage Županijskog suda u Puli.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - kažu u policiji.
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Ključne riječi
Istra policija iskorištavanje djece

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