Jedan optužen za silovanje, drugi za seksualno zlostavljanje, nasilje u obitelji i omogućavanje trošenja droga

Muškarac (41) optužen je za silovanje, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zadar. Tereti ga se da je krajem kolovoza 2025. u jednom mjestu u okolici Zadra, počinio navedeno kazneno djelo. Tužiteljstvo ga tereti da je imao spolni odnos sa žrtvom bez njezina pristanka.

ŽDO Zadar podigao je optužnicu i protiv 51-godišnjaka za teško djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji i omogućavanje trošenja droga. Njega se tereti da je navedena djela počinio od svibnja do studenog 2025., na području Zadra, a žrtva je bila njemu bliska osoba. U oba slučaja tužiteljstvo nije izvijestilo detaljnije jer je to uobičajena praksa radi zaštite žrtava.