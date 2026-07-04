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PODIGNUTE OPTUŽNICE

Jedan optužen za silovanje, drugi za seksualno zlostavljanje, nasilje u obitelji i omogućavanje trošenja droga

Ilustracija zlostavljanja žene
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
04.07.2026.
u 12:10

U oba slučaja tužiteljstvo nije izvijestilo detaljnije jer je to uobičajena praksa radi zaštite žrtava

Muškarac (41) optužen je za silovanje, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zadar. Tereti ga se da je krajem kolovoza 2025. u jednom mjestu u okolici Zadra, počinio navedeno kazneno djelo. Tužiteljstvo ga tereti da je imao spolni odnos sa žrtvom bez njezina pristanka.

ŽDO Zadar podigao je optužnicu i protiv 51-godišnjaka za teško djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji i omogućavanje trošenja droga. Njega se tereti da je navedena djela počinio od svibnja do studenog 2025., na području Zadra, a žrtva je bila njemu bliska osoba. U oba slučaja tužiteljstvo nije izvijestilo detaljnije jer je to uobičajena praksa radi zaštite žrtava. 
Ključne riječi
nasilje u obitelji optužnica silovanje

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