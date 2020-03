Ostavio ju je zbog prijateljice, pa ga se pokušala riješiti: Presudila joj tajna snimka

Victoria Breeden pokušala je nagovoriti čak tri muškarca da za 5000 funti (oko 42 778,76 kuna) da ubiju njezina bivšeg muža Roba Parkesa nakon što ju je napustio kako bi bio s njezinom prijateljicom.

Taj čin toliko ju je razljutio da je pokušala nagovoriti čak nekoliko muškaraca kako bi ubili njezina bivšeg supruga nakon što je on oženio njezinu prijateljicu Vicotiru Balmer i dobio skrbništvo nad njihovim djetetom.

Međutim, njezine tvrdnje kako je sve to bila šala kad je tražila nekog da ubije bivšeg supruga nije bilo dovoljno da joj sud povjeruje, te je proglašena krivom.

Sud je ustvrdio da je pokušavala dobiti Hamisha Lowryja-Martina da ubije Parkesa, međutim on je to odbio pa ga je upitala zna li nekoga tko bi to učinio za pet tisuća funti.

Lowry-Martin nije bio jedini od kojeg je to tražila. Pokušala je nagovoriti i bivšeg dečka Grahama Walla, no i on je to odbio. Međutim, kako je on sumnjao u njezinu vjernost uspio je snimiti razgovor s trećom osobom, Earlom Gernonom kojeg je također pokušavala nagovoriti da joj pomogne riješiti se bivšeg muža.

- Koliko bi bilo lako riješiti se nekoga? - upitala ga je, piše The Sun.